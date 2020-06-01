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Sokağa çıkma kısıtlaması kararına uymayan 9 bin 877 kişiye işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı, iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 9 bin 877 kişi hakkında adli ya da idari işlem yapıldığını bildirdi.
Sokağa çıkma kısıtlaması kararına uymayan 9 bin 877 kişiye işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 29 Mayıs Cuma günü saat 24.00 itibarıyla 15 ilde başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının, bu gece saat 24.00'te sona ereceği hatırlatıldı.

Kısıtlama kararına vatandaşların büyük oranda uyum sağladığı belirtilen açıklamada, az sayıda da olsa kısıtlama kararına uymayan vatandaşlara idari ya da adli işlem uygulandığı ifade edildi. 

Açıklamada, "Söz konusu kısıtlama kararına uymayan toplam 9 bin 877 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır. Bugün saat 20.00 itibarıyla 24 ilimizdeki 2 belde, 20 köy, 34 mahalle ve 2 mezra olmak üzere toplam 58 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 51 bin 669'dur." denildi. 

"Aziz milletimize teşekkür ediyoruz"
"64 ildeki, 428 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırılmıştır." bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gelinen nokta itibarıyla bir süredir büyük bir toplumsal başarıyla uyguladığımız tedbirlerin salgının yayılmasını önleme noktasında olumlu netice vermesi, vaka artış hızındaki düşüşle birlikte kontrollü normalleşme sürecine geçilmiştir. Bugüne kadar yapılan fedakarlıkları düşünerek adım atmak, 'kontrollü sosyal hayat'ı öncelemek, bireysel korunma tedbirlerimizi, maske kullanımı, sosyal mesafeye riayet ve el hijyeni gibi bireysel önlemlerimizi hassasiyetle uygulamaya devam etmek, başarımızı kalıcı hale getirmek için şarttır. 

Kontröllü sosyal hayatımızda market, alışveriş merkezi, restoran, lokanta, park/piknik alanları, mesire yerleri, berber, kuaför, pazar yeri, cadde ve sokak gibi dış mekanlarda maske kullanma ve mesafe kurallarını uygulamaktan asla vazgeçmemeliyiz. Unutmamalıyız ki tedbirlere güçlü şekilde uyduğumuz sürece salgını kontrol altında tutabiliriz. 

Aziz milletimize, bu zorlu süreçte gösterdikleri sabır, fedakarlık ve özveriden dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Milletimizin desteği ile her zorluğun üstesinden geldiğimiz gibi Kovid-19 salgınının da üstesinden geleceğiz."

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