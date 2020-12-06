Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında kurallara uyulduğu gözlendi.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda önceki gün saat 21.00'de itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına İstanbul'da genel olarak vatandaşların uyduğu görüldü.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda cuma günü saat 21.00'den, pazartesi günü saat 05.00'e kadar devam edecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Türkiye pazar gününe sakin başladı.

Sokak ve caddelerde, genelge doğrultusunda dışarı çıkmalarına izin verilen az sayıda vatandaşın olduğu gözlendi. Polis ekipleri, belirli noktalarda denetim gerçekleştirirken, durdurulan araçlardaki vatandaşların izin belgeleri kontrol edildi.

Anadolu Yakası'nda D100 Karayolu'nda araç trafiği yaşanmazken, Üsküdar Meydanı ve Salacak Sahili'nde sessiz ve sakin bir görünüm hakim.

Avcılar'da da vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu gözlendi. Büyük bir sessizliğin yaşandığı cadde ve sokaklar, parklar, sokak hayvanlarına kaldı.

Bazı vatandaşlar ise evcil hayvanlarını kısa süreli dolaştırmak için Avcılar Sahili'ne gitti.

Polis ekipleri belirli aralıklarla oluşturdukları denetim noktalarında, özel araçlarıyla seyir halinde olan vatandaşların izin belgelerini kontrol etti.

Öte yandan market, kasap ve fırınların ise sakin olduğu görüldü. Sefer sayısını azaltılan metrobüslerde de sakinlik gözlendi.

Tarihi Yarımada'da sessizlik hakim

İstanbul'un her daim kalabalık olan semtleri, sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla bu pazar günü de sakinliğini korudu.

Tarihi Yarımada'nın yanı sıra kalabalığıyla ünlü İstiklal Caddesi'nde sadece turistler, polis ekiplerinin pasaport ve izin belgesi kontrolünün ardından gezebildi.

Eşsiz boğaz manzarasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilk uğrak noktası olan Beşiktaş, Ortaköy, Bebek ve Emirgan gibi noktalarda da sadece evcil hayvanlarını dolaştırmaya çıkan vatandaşlar gözlendi.

Polis ekipleri, ana arter ve bağlantı yollarının tümünde kontrol noktaları oluştururken İBB trafik verilerine göre saat 11.57 itibariyle yoğunluk yüzde 4 olarak ölçüldü.

Tekirdağ

Tekirdağ'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu görüldü.

Vatandaşların evde kalmasıyla kentin kısıtlama öncesi işlek noktaları olan Hükümet Caddesi, Cumhuriyet Meydanı ve sahil şeridi sessizliğe büründü.

Polis ekipleri kontrollerini sürdürüyor.

Doğu Anadolu'da sokaklar boş kaldı

Ülke genelinde 4 Aralık 21.00'de başlayan ve 7 Aralık Pazartesi 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, Erzurum, Erzincan, Kars, Tunceli, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da cadde, meydan, sokaklarla tarihi alanlarda sessizlik sürüyor.

Güvenlik güçlerince, kısıtlama kapsamında ana caddeler başta olmak üzere tüm noktalarda tedbirlere uyulup uyulmadığı kontrol ediyor.

Van

Van'da kentin çeşitli bölgelerinde uygulama noktaları kuran polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulup uyulmadığını kontrol ediyor.

Ekipler, Van'ın en işlek bölgelerinden Cumhuriyet, Kazım Karabekir caddeleri ile Beşyol Meydanı kavşağında denetimler yaptı, genelge dışında kalan ve sokağa çıkanlara cezai işlem uyguladı.

İç Anadolu'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Kayseri

Kayseri'de kısıtlamayla Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Polis ekipleri kısıtlama nedeniyle belirli noktalarda denetim yaptı.

Kentte kısıtlamadan muaf tutulan ekmek fırınları gibi iş yerleri mesailerine devam etti.

Yozgat ve Kırıkkale

Yozgat'ın en işlek caddelerinden Lise Caddesi, Sarraflar Caddesi de kısıtlama nedeniyle boş kaldı.

Belediye temizlik işçileri, boş cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yaptı.

Kırıkkale'de kentin önemli noktalarından Cumhuriyet Meydanı, Millet ve Alparslan Türkeş Bulvarı ile Zafer ve Cumhuriyet caddeleri sessizleşti.

Polis ekipleri de kısıtlama süresince belirlenen kontrol noktaları, ana caddeler ile meydanlarda denetim ve uygulamalar gerçekleştiriyor.

Öte yandan, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 10.00-17.00 saatleri arasında izin verilen iş yerlerinde ise mesai devam ediyor.

Sivas ve Kırşehir

Sivas'ta hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Tarihi kent meydanı başta olmak üzere, İnönü Bulvarı ve Atatürk Caddesi'nde araç ve insan yoğunluğu azaldı.

Kısıtlama dışında kalanların ise uygulama noktalarında belgeleri ve kimlikleri kontrol edildi.

Kırşehir'de genel olarak cadde ve sokaklarda sakinlik gözlendi. Kentte caddeler ve sokaklar, araç ve insan yoğunluğunun azalmasıyla sessizliğe büründü.

Kent merkezinde polis ekipleri denetimlerini sürdürdü.

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da sessizlik hakim

Konya'da sabahın erken saatlerinde fırınlar açıldı. Belediye ekipleri de çevre temizlik işlerine devam etti.

Mevlana Meydanı, Alaaddin Caddesi gibi şehrin işlek yerleri boş kaldı.

Polis ekipleri, sessizliğin hakim olduğu cadde ve sokaklarda devriye görevi yaptı.

Kentte toplu taşıma seferleri ise devam ediyor.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar kent merkezindeki Kent Meydanı, Ambaryolu, Bankalar Caddesi, Uzun Çarşı, Yeşilyol, Ordu Bulvarı ve Sevgi Yolu'nda insan ve araç hareketliliği az sayıda.

Vatandaşlar evlerinin yakınlarında bulunan ekmek fırınları ve marketlere giderek alışveriş yapıyor.

Kent genelinde polis ekipleri de sorumluluk bölgelerinde uygulama ve denetim yapmaya devam ediyor.

Aksaray

Aksaray'da, Kovid-19 ile mücadele kapsamında yapılan sokağa çıkma kısıtlaması cadde ve sokakları boş bıraktı.

Aksaray'da kısıtlamayla 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, başta olmak üzere, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Polis ekipleri kısıtlama nedeniyle belirli noktalarda sıkı denetim yaptı.

Kentte kısıtlamadan muaf tutulan ekmek fırınları gibi iş yerleri mesailerine devam etti.

Orta ve Doğu Karadeniz sokaklarında sükunet devam ediyor

Trabzon

Polis ekipleri ve görevliler haricinde dışarıda kimsenin görülmediği kentte, belediye işçileri bazı bölgelerde altyapı çalışmalarını sürdürdü.

Kentte, Atatürk Alanı'ndaki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı, Kahramanmaraş ve Kunduracılar caddeleri ile Uzun Sokak başta olmak üzere cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Karadeniz Sahil Yolu'nda da sadece kısıtlama dışında kalan araçların seyrettiği görüldü.

Ordu

Ordu'da sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde vatandaşların belirlenen kurallara uydukları gözlendi.

Kısıtlamayla birlikte kentin ana cadde, sokak, meydan ve sahil kenarları boş kalırken ekiplerin de şehir içi ve Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki denetimlerini sürdürdüğü görüldü.

Kısıtlamadan muaf tutulan iş yerleri paket servisi yaptı, bazı vatandaşlar ise evlerine yakın yerdeki market ve fırınlara giderek alışveriş yaptı.

Giresun

Giresun'da vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasına uyuyor.

Kentin işlek noktaları Atatürk Meydanı ve Gazi Caddesi başta olmak üzere cadde ve sokaklar boş kalırken sahil kesimde sessizlik hüküm sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde ana yollar ile cadde ve sokaklarda denetimlerine devam ediyor.

Rize

Rize'de sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de caddeler ve parklar boş kaldı.

Yağmurun da etkisiyle kentte, sabah saatlerinden itibaren sessizlik hakim oldu.

Şehrin belli noktalarında polis ve zabıta ekipleri kontroller gerçekleştirdi. Vatandaşların uygulamaya büyük oranda uyduğu görüldü.

Gümüşhane

Gümüşhane'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor.

Kısıtlama öncesi yaşamın yoğun aktığı işlek noktalardan Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri ile 15 Temmuz Zafer Meydanı ve Fatih Parkı'nda dün olduğu gibi bugün de sessizlik hakim.

Polis ekipleri cadde ve sokaklarda kısıtlamaya ilişkin denetimlerine devam ediyor.

Samsun ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Samsun

Samsun'da uygulama kapsamında kentin en işlek noktalarından ve insan yoğunluğunun fazla olduğu İstiklal, Gazi ve Mecidiye caddeleri ile Cumhuriyet Meydanı, kısıtlamanın başlamasıyla sessizliğe büründü. Normal günlerde vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Atakum sahili de boş kaldı.

Kentin belli noktalarında polis ekipleri uygulama yaptı.

Kastamonu'da şehir merkezinde kısıtlama öncesi yaşamın yoğun aktığı Nasrullah ve Cumhuriyet meydanları sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla sessizliğe büründü.

Sinop'ta sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. Vatandaşlar büyük oranda kısıtlamaya uydu.

Amasya, Çorum, Çankırı ve Tokat'ta da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokak ve caddeler boşaldı.

Polis ekipleri çeşitli noktalarda dışarıda gördükleri kişileri uyarırken, trafik ekipleri kara yollarında denetleme yaptı.

Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Bursa

Bursa'da, yılın her dönemi kalabalık olan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Kent Meydanı, Heykel ve Ulu Cami ile civarı boş kaldı.

Polis ekiplerinin de birçok noktada uygulama yaptığı kısıtlamaya, kent genelinde büyük oranda uyuluyor.

Eskişehir

Kovid-19 salgınıyla mücadele amacıyla yarın saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor.

Eskişehir'in normalde en yoğun yerlerinden olan İki Eylül, İsmet İnönü, Cengiz Topel, Sakarya ve Atatürk caddeleri sokağa çıkma kısıtlamasıyla boş kaldı.

Cadde ve sokaklarda sadece kısıtlama dışındaki çalışanların olduğu dikkati çekti. Kentte belirlenen çok sayıda uygulama noktasında, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve görevli ekiplerce kontroller gerçekleştirildi.

Balıkesir

Balıkesir'de başta Cumhuriyet Meydanı, Milli Kuvvetler, Edremit ve Vasıf Çınar caddeleri olmak üzere kent genelinde yoğunluk görülmedi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri trafik uygulaması yaparak, yollardaki araçlarda bulunan kişilere izin belgelerinin olup olmadığını sordu.

Ekipler, kent genelindeki denetimlerini sürdürüyor.

Çanakkale

Sokağa çıkma kısıtlamasına uyulan Çanakkale'de de sokaklar sessizliğe büründü.

Kentin işlek cadde ve sokakları boş kalırken, vatandaşların Çarşı Caddesi, Demircioğlu Caddesi ve Kordon Boyu başta olmak üzere kent genelinde kısıtlamaya uyduğu görüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde belirlenen noktalarda denetlemelerine devam ediyor.

Polis ekipleri, kentin ana arterlerinde oluşturulan noktalarda denetimler yapıyor.

Kütahya

Kütahya'da kentin en yoğun bölgelerinden Zafer Meydanı, Cumhuriyet, Asım Gündüz ve Adnan Menderes caddeleri ile Atatürk Bulvarı'nda sessizlik hakim oldu.

Polis ekipleri ise kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Doğu Akdeniz'de "kısıtlama" sessizliği sürüyor

Adana

Adana'da her zaman yoğunluğun yaşandığı Ziyapaşa Bulvarı, Atatürk Parkı, 5 Ocak Meydanı kısıtlamayla birlikte sessizliğe büründü.

Kentin bazı noktalarında ise insan yoğunluğunun azalmasını fırsat bilen altyapı şirketleri çalışmalar yaptı.

Mersin

Mersin'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cuma akşamı 21.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında aldığı önlemleri cadde ve sokaklarda sürdürdü.

Kentin en hareketli noktalarından Gazi Mustafa Kemal ve Adnan Menderes bulvarlarında sessizlik devam etti.

Sahil bandındaki oturma grupları ve yürüyüş parkurlarında sakinlik gözlemlenirken, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Mersin İdmanyurdu meydanları boş kaldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasından sınırlı olarak muaf tutulan evcil hayvan sahipleri de kedi ve köpeklerini gezdirdi.

Hatay

Hatay'da vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uydu.

Antakya'da yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu Cumhuriyet Meydanı, Atatürk, Gündüz, Fatih, İnönü, Saray ve Adnan Menderes caddeleri boş kaldı.

Polis ekipleri kentin çeşitli noktalarında denetimler yaptı. Dışarıda olan araçlar ve vatandaşlar durdurularak izinlerinin olup olmadığı kontrol edildi.

Adıyaman

Adıyaman'ın işlek cadde ve sokaklarında kısıtlamanın başlamasıyla yaşanan sessizlik, sabah saatlerinde de devam etti.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gölbaşı, Gölebatmaz ve Sıratut caddeleriyle Atatürk Bulvarı'nda kısıtlamaya yönelik denetim gerçekleştirdi.

Kilis

Kilis'te salgınla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla sokak ve caddelerde sessizlik sürüyor.

Emniyet ekipleri, il merkezinde denetim yaparak vatandaşların kurallara uyup uymadığını kontrol etti. Belediyenin temizlik görevlileri, kent merkezinde çalışmalarını sürdürdü.

Öte yandan Kilis'te çiftçiler ve üreticiler, kısıtlama süresince ülke ekonomisine katkı sağlamak için üretime devam etti.

Demirışık köyünde çiftçilik yapan Hüseyin Deliçay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, günün ilk ışıklarıyla tarlanın yolunu tutup üretime devam ettiklerini söyledi.

Kovid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulamalarının tarım işçileri için esnetildiğini belirten Deliçay, "Çiftçimiz ürünlerini toplamak için devletimiz bu kısıtlamadan muaf tuttu. İnsanlar aldıkları ÇKS belgeleriyle gelip zeytinlerini topluyor." dedi.

Kent merkezinde geleneksel yöntemlerle sabun üreten Mehmet Keçik de talepleri karşılamak için yoğun mesai yaptıklarını ifade etti.

Salgına karşı alınan tedbirler dolayısıyla sabuna ilginin arttığını ve birçok çeşit sabun ürettiğini anlatan Keçik, "Gelecek nesillerde de inşallah bu sabun üretimimiz devam eder. Üretmek her şeyden önce geliyor. Tüketiyoruz, üretirsek hem devletimiz hem milletimiz için daha yararlı olacağını düşünüyorum. Devletimizden Allah razı olsun bize bu imkanı sağlıyor. Biz burada kendi çapımızda sabun imalatı yapıyoruz. Sokağa çıkma kısıtlamasında yetkililer üretime devam edin biz yanınızdayız dedi. Biz de devletimize ve milletimize destek olmak için bu süreçte üretime devam ediyoruz. Durmak yok." diye konuştu.

Malatya

Kentte İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgelerindeki ana arterler, kavşaklar ile caddelerde denetim yaptı.

Seyir halindeki araçları durduran ekipler, sürücülerin istisnai kişi belgelerini kontrol etti.

Öte yandan jandarma ekipleri durdurdukları araçların lastik derinliğini ölçerek kış lastiği denetimi de yaptı.

Ekipler, salgın tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken iş yerlerini de denetledi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da kısıtlama ile cadde ve sokaklar boşaldı.

Görevliler dışında kimsenin dışarıda olmadığı kentte, insan ve araç trafiği en düşük seviyeye ulaştı.

Kentin simgesi, tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi başta olmak üzere, Rabia, Topçu meydanları da en sakin günlerinden birini yaşadı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta salgınla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla sokak ve caddelerde sessizlik devam ediyor.

Güvenlik güçleri kentin giriş ve çıkışları ile il merkezinde denetim yaparak vatandaşların kurallara uyup uymadığını kontrol etti.

Kentte, görevliler dışında cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.