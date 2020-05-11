Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Koronavirüsle mücadele kapsamında 24 ilde 9-10 Mayıs'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00'da sona erdi.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 24 ilde 9 ve 10 Mayıs'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması tamamlandı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle, 10 Mayıs saat 00.00'a kadar, istisnalar hariç büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların sokağa çıkmaları sınırlandırılmıştı.

48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibarıyla sona erdi.

Başkentte sokağa çıkma kısıtlaması sonrası durum

48 saatliğine uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Ankara'nın bazı bölgelerinde yoğunluk gözlendi.

Bazı vatandaşların Kızılay ve Kurtuluş semtlerindeki parklarda gezintiye çıktığı, bazı caddelerde de trafik yoğunluğunun oluştuğu görüldü.

Kısıtlamanın sona ermesinin ardından bazı vatandaşlar da akaryakıt istasyonları ile fırın ve restoranlara giderek alıveriş yaptı.

Yaşanan yoğunluk sonrası polis telsizinden, vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde uyarılması için tedbirler alınması talimatı verildi.