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Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası denetim

Buğra AKAY/İSTANBUL,(DHA) KORONAVİRÜS vakalarında yaşanan artış sonrası alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararının başlamasıyla birlikte polis ekipleri bir çok noktada denetim yaptı.
Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası denetim

Koronavirüs vakalarında yaşanan artışlar sonrasında alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması kararı alındı. Akşam 20.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde bir çok noktada kurdukları kontrol noktalarında denetim yaptı.  


Araçları durduran polis ekipleri kısıtlamasından muaf olan sürücülerin geçişine izin verirken kısıtlamayı ihlal eden sürücülere ceza kesti. Denetimler kapsamında Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı ile Üsküdar ve Kadıköy'de de denetim yapıldı. Denetimlerin kısıtlamanın sona ereceği sabah 10.00'a kadar devam edeceği öğrenildi.

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