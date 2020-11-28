Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan genç cezadan kaçamadı

ADANA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00 itibarıyla uygulanmaya başlandı. Kent genelinde uygulama yapan polis ekipleri 20 yaş altı bir gence ve maskesiz gezen bir vatandaşa cezai işlem uyguladı.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanmaya başlanan bugün saat 20.00'den yarın 10.00'a kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Polis ekipleri, şehrin birçok noktasında yasağa uymayan vatandaşlar için kontrol noktası kurdu. Tek tek durdurulan otomobillerde ekipler evrak incelemesi yaptı.

Merkez Seyhan ilçesi Baraj Caddesi’nde uygulama yapan polis ekipleri bisikletiyle gezen bir genci durdurdu. Üzerinden kimlik çıkmayan ve yaşının 19 olduğu öğrenilen gence kısıtlı saatlerde sokağa çıkmak ve 20 yaş altı olduğu için cezai işlem uyguladı. Ekipler uygulama noktasında gezen maskesiz bir vatandaşa ise maske takmamak ve yasaklı saatte dışarıda olmaktan cezai işlem uyguladı.