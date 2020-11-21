Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kadın: Kısıtlamadan haberim yok

ADANA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00 itibarıyla uygulanmaya başlandı. Kent genelinde uygulama yapan polis ekiplerinin durdurduğu bir kadın, kısıtlamadan haberinin olmadığını söyledİ.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanmaya başlanan bugün saat 20.00'den yarın 10.00'a kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Adana'da, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla kentin en işlek cadde ve sokakları boş kaldı. Polis ekipleri, şehrin birçok noktasında yasağa uymayan vatandaşlar için kontrol noktası kurdu. Tek tek durdurulan otomobillerde ekipler evrak incelemesi yaptı.

Merkez Seyhan ilçesinde uygulama sırasında durdurulan bir kadın, sokağa çıkma kısıtlamasından haberinin olmadığını ve yeni öğrendiğini söyledi. Otomobilinden indirilen kadına, para cezası kesildi.