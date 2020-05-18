  • BIST 101.615
  • Altın 386,434
  • Dolar 6,8699
  • Euro 7,4506
  • Ankara 32 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 34 °C
  • Konya 32 °C
»

Sokağa çıkma kısıtlamasının 3. gününde İstanbul sessizliğe büründü

Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı İstanbul'da cadde ve sokaklar boş kaldı.
Sokağa çıkma kısıtlamasının 3. gününde İstanbul sessizliğe büründü

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesiyle 15 ilde ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde İstanbul'da meydan ve sokaklar yine sessizliğe büründü. 

Kentin birçok noktasında, cadde, sokak ve meydanlarda görevliler haricinde kimsenin olmadığı gözlendi. İstanbul'da meydan ve sokaklar, kuşlar ve sokak hayvanlarına kaldı.

Tarihi Yarımada Sultanahmet, Beyazıt, Eminönü'nde caddeler ve meydanlar boş kalırken polis ekipleri de yoldaki kontrol noktalarında denetim yaptı.

Bugün saat 10.00-16.00 arasında açık olan işletmeler de hazırlıklarını tamamlayarak vatandaşlara hizmet verdi. Bakkal ve marketlere gelerek ihtiyaçlarını alanların maske kullanarak sosyal mesafeye uydukları görüldü.

Anadolu Yakası'nda da sessizlik hakim
Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi’nde güvenlik güçleri dışında sağlık çalışanları, eczaneler ve belediye işçileri görevleri başında yer aldı.

Sarıyer Kilyos'ta mağazaların açılış saatlerine uyan market görevlileri ve kuryeler paket servisi yaptı. Evi marketlere yakın bazı vatandaşlar, günlük alışverişini gerçekleştirdi.

Kadıköy, Üsküdar ve Ümraniye'de kısıtlama gününde yoğunluğa rastlanmadı.

Belirlenen noktalarda denetim yapan polis ekipleri ise trafiğe çıkan araçların belgelerini kontrol ederek, sokağa çıkma izni olmayan vatandaşlara idari işlem yaptı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KKTC’de çıkan yangınlarla ilgili bir kişi gözaltına alındı18 Mayıs 2020 Pazartesi 16:07
  • MSB: 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında 25 limanda bayrak töreni yapılacak18 Mayıs 2020 Pazartesi 16:00
  • Akdeniz açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem18 Mayıs 2020 Pazartesi 15:38
  • Libya Başbakanı Serrac: Tüm bölgeler milislerden temizlenene kadar operasyonlar sürecek18 Mayıs 2020 Pazartesi 15:37
  • MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi18 Mayıs 2020 Pazartesi 15:34
  • Kırım Tatar sürgününün 76. yılı18 Mayıs 2020 Pazartesi 15:12
  • Koruma altındaki yaban keçileri Kırkmerdiven Vadisi'ni mesken tuttu18 Mayıs 2020 Pazartesi 15:11
  • Hakkari'de baharda karla mücadele sürüyor18 Mayıs 2020 Pazartesi 15:11
  • Sokağa çıkma kısıtlamasının 3. gününde İstanbul sessizliğe büründü18 Mayıs 2020 Pazartesi 15:10
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Kadir Gecesi' mesajı18 Mayıs 2020 Pazartesi 15:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti