Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Sabiha Gökçen'de uçuşlar devam ediyor

SOKAĞA çıkma kısıtlamasının ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına dikkat edilerek uçuşlar devam ediyor.

Koronavirüs vaka sayılarının artmasının ardından bir dizi yeni tedbirler alındı. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge kapsamında hafta sonları saat 10.00-20.00 saatleri haricinde sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Vaka sayılarını düşürmesi amaçlanan bu kısıtlama, havalimanlarını kullanarak seyahat edecek vatandaşları kapsamıyor. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına dikkat edilerek uçuşlar devam etti. Terminal binası girişlerinde termal kamerayla yolcuların vücut sıcaklıkları ölçülerek bilet kontrolü yapıldı. Maskesiz yolcular ise terminale alınmadı. Ayrıca İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı işletmesi (İSG), sosyal medya hesabından seyahat edecek yolcuların kısıtlamaya dahil olmadıklarını belirten paylaşımda bulundu.



Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen yolcu Ercan Kahriman sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili, “Sokağa çıkma kısıtlaması bana göre mantıklı ama uyulması lazım. İnsanlar kendi kendilerini kontrol edecekler. Havalimanına girişte biletlerimize baktılar. Sürekli maske uyarılarında bulunuyorlarö İfadelerini kullandı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda çalışan Erol Yılmaz, “Sokağa çıkma kısıtlaması gayet güzel bir uygulama. İnsanlara bakıyorum yan yana sigara içiyor. Uçaktan indikten sonra hepsi beraber sigara içiyor. Sorduğun zaman bir şey olmaz diyorlar. Biraz daha dikkatli olursak çok iyi olur. Havalimanındaki denetimleri gayet iyi buluyorum. Ekipler çok güzel uygulama yapıyor. İnsanları uyarıyorlar yeri geliyor ceza da yazıyorlar" şeklinde konuştu.