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Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Başkent'te sessizlik hakim

Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği Ankara'da cadde, meydan ve parklar boş kaldı.
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Başkent'te sessizlik hakim

Şehir genelinde oluşturulan uygulama noktalarında görev yapan güvenlik güçleri, araçları durdurarak evrak denetimi yapıyor. Sokağa çıkan istisna dışındaki yaya ve araç sürücülerine kısıtlamaya uymadıkları gerekçesiyle cezai işlem yapılıyor. 

Polis ekipleri, kontrol noktalarında durdurdukları araç sürücülerine kentte dün akşam saatlerinde itibaren etkili olan ve aralıklarla devam eden yağış nedeniyle hız yapmamaları için uyarılarda da bulunuyor. 
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Ankaralıların yoğun ilgi gösterdiği parkların yanı sıra 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Ulus Meydanı, Tunalı Hilmi Caddesi ve çevresinde sessizlik hakim.

Güvenlik görevlilerinin, Güvenpark'ta güvercinleri yemlediği de görüldü.

Kaynak: Haber Kaynağı
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