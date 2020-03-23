Sokağa çıkma yasağı ne demek? Sokağa çıkma yasağı neleri kapsar?

Sokağa çıkma yasağı hukuku ve düzeni korumak, sürdürmek ve eski haline getirmek ve vatandaşlarının can ve mal güvenliğini korumak için başvurulan bir tedbirdir.

Son zamanlar Çin’den tüm dünyaya hızla yayılan ve ölümlere neden olan pandemi salgın hastalık korona virüs birçok ülkede hükümetlerin sokağa çıkma yasağı uygulamasına mecbur bıraktı. Peki, sokağa çıkma yasağı nedir? Sokağa çıkma yasağı hangi durumlarda uygulanır? Sokağa çıkma yasağı neleri kapsar? Sokağa çıkma yasağı Türkiye’de de uygulanacak mı? Sokağa çıkma yasağı kimleri kapsar? Tüm sorularımızın cevabı haberimizde…

Sokağa çıkma yasağı nedir? Sokağa çıkma yasağı neleri kapsar?

Sokağa çıkma yasağı hukuku ve düzeni korumak, sürdürmek ve eski haline getirmek ve vatandaşlarının can ve mal güvenliğini korumak için başvurulan bir tedbirdir.

Öncelikle sokağa çıkma yasakları, başlangıçta istisnai koşullar karşısında başvurulan istisnai bir tedbir olarak görülmüştür ve genellikle olağanüstü hal veya sıkıyönetim ile bağlantılı olarak ortaya çıkmıştır. Sokağa çıkma yasakları, devletin, (devlete karşı, hükümete karşı veya halkın farklı kesimleri arasında) şiddet eylemlerinin ortaya çıkması ihtimalinin yüksek olduğu veya şiddetin tırmandığı durumlarda, hukuku ve düzeni korumak, sürdürmek ve eski haline getirmek ve vatandaşlarının can ve mal güvenliğini korumak için başvurabileceği bir dizi tedbir arasında yer almaktadır.

Sokağa çıkma yasağı neleri kapsar? Sokağa çıkma yasağı kimleri kapsar? Sokağa çıkma yasağı hangi durumlarda uygulanır?

Sokağa çıkma yasağı herkesin normalde sahip olduğu günlük hak ve özgürlüklerin yasak süresince kısıtlanmasını da beraberinde getirmektedir. Sokağa çıkma yasağının ilk etkilediği hak, serbest seyahat hakkıdır. Genel anlamıyla sokağa çıkma yasağı , insanların günün belli bir saatlerinde veya günün her saati dışarı çıkmamasını şart koşan bir emir veya kanundur. Veya akşamları belli kuralların uygulandığı kesin bir saati belirleyen, özellikle ister sivillerin isterse diğer izinsiz kişilerin dışarıda kalmasını yasaklayan veya insanların toplandığı kamuya açık alanların kapatılmasını emreden bir kararnamedir.

Sokakta olan herkese yaptırım uygulanır ve bu yaptırımlar tutuklama ve hapis olabilir, hatta daha kısıtlayıcı bir sokağa çıkma yasağı (sıkıyönetim) söz konusu olduğunda sokaktaki kişi “resmi yetkililerin bilgisi ve izni olmadan sokağa çıktığı için silahla vurularak öldürülebilir”.