Sokağa çıkma yasağına rağmen 1 Mayıs'ı kutlamak istediler!

Başkentte, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle izinsiz gösteri yapmak isteyen 7 kişi gözaltına alındı.

Başkentte, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle izinsiz gösteri yapmak isteyen 7 kişi gözaltına alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, günün ilk saatlerinde Mamak ilçesi Tuzluçayır Mahallesi'nde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen izinsiz gösteri yapmak isteyen 5 kişiye polis müdahale etti.

Polisten kaçan 3'ü kadın 5 kişi gözaltına alındı.

Çankaya ilçesinde de izinsiz pankart açtıkları ve duvarlara yazı yazdıkları belirlenen iki kişi yakalandı.