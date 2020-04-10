Sokağa çıkma yasağından muaf olanlar

İçişleri Bakanlığınca hafta sonu 31 ilde uygulanacak sokağa çıkmağa yasağına ilişkin genelge valiliklere gönderildi.
FIRINLAR AÇIK
Hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanacağı 31 ilde fırın ve unlu mamül ruhsatlı iş yerleri ile hastaneler ve eczaneler açık olacak.
ECZANELER AÇIK
Sağlık kurumları, eczaneler, zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları sokağa çıkma yasağı dışında tutuldu.
CENAZE DEFİN İŞLEMLERİ
Genelgeye göre, birinci derece yakınlarının cenaze defin işlemlerini gerçekleştirecekler, sokağa çıkma yasağı dışında tutulacak.
AYRINTILAR GELİYOR...
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.