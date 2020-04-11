Sokağa çıkma yasağının ardından caddelerde sessizlik hakim

Kovid-19 mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından sokak ve caddelerin boşaldığı gözlendi.

İçişleri Bakanlığınca 2 gün süreyle il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından İstanbul'da yaşanan yoğunluk sona erdi.

Sokağa çıkma yasağının açıklanmasının ardından fırınların ve gıda malzemesi satılan iş yerlerinin önünde kuyruk oluşturan vatandaşların bazıları, 00.00 itibarıyla evlerine döndü. Bazı yerlerde de polis, sokağa çıkma yasağı başladığı anonslarıyla vatandaşlardan evlerine dönmelerini istedi.

Polisin zaman zaman sokak ve caddelerde bulunan vatandaşları, evlerine dönmesi konusunda uyarıları devam ediyor.

Polisin uyarılara başlamasıyla birlikte sokak ve caddeler de sakinleşti.

Ankara

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından başkent Ankara'nın sokaklarının boşaldığı gözlemlendi.

İçişleri Bakanlığının genelgesinin ardından Ankara kent merkezindeki market, fırın ve akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluşturan vatandaşlar evlerine döndü. Cadde, sokak ve meydanların boş olduğu gözlendi, araç yoğunluğu da azaldı.

Emniyet güçleri, yasağın başlamasının ardından kontrol noktaları oluşturdu. Polis ekipleri, cadde ve sokaklarda bulunan vatandaşları evlerine gönderdi.

Başkentte Metro ve Ankaray seferleri durduruldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma yasağı nedeniyle hafta sonu Metro ve Ankaray seferlerinin yapılmayacağını bildirdi.

Belediyeye ait Ankara Elektrik, Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi (EGO) Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, iki günlük yasak nedeniyle otobüs seferlerinin de kısmi olarak uygulanacağı açıklandı.

Sokağa çıkma yasağından istisna tutulan meslek gruplarındaki vatandaşlar için otobüs seferleri, 07.00-09.00 ve 16.30-19.30 saatleri arasında hizmet verecek.

Tekirdağ'da sokakların boşaldı

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından Tekirdağ'da sokakların boşaldığı gözlendi.

İçişleri Bakanlığının genelgesinin ardından özellikle Tekirdağ'ın Çerkezköy, Kapaklı ve Çorlu ilçeleri ile kent merkezindeki Köprübaşı mevkisinde yoğunluk oluşturan vatandaşlar, evlerine döndü.

Polis ekipleri yasağın başlamasının ardından sokak ve caddelerde denetim yaptı.

Sokağa çıkma yasağına uymayanlar hakkında adli ve idari işlem yapılacak.

Bursa, Eskişehir ve Balıkesir'de sessizlik hakim

Bursa, Eskişehir ve Balıkesir'de, İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta ilan edilen iki günlük sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim oldu.

Bursa'da kent merkezi ve mahallelerde yasağa uyan vatandaşlar, market ve alışveriş merkezlerinde oluşturdukları yoğunluğun ardından evlerine döndü.

Vatandaşların, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlere uymasıyla sokaklar sessizliğe büründü.

Eskişehir'de İki Eylül Caddesi, İsmet İnönü Caddesi ve Eti Caddesi de sessizliğe büründü. Polis ekipleri cadde ve bulvarlarda önlem aldı. Sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmadığını denetlemek için ekipler yaya ve araçlarla devriye gezdi.

Balıkesir'de de kent merkezinin normalde yoğun olan bölgelerinden Ali Hikmet Paşa Meydanı, Milli Kuvvetler Caddesi ve Anafartalar caddelerinin yasağın ardından boşaldığı gözlendi.

Öte yandan polis ekipleri ve bekçiler, kentte devriye gezerek kontrollerini sürdürüyor.

Bursa'da hafta sonu metro seferleri durduruldu

Bursa Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma yasağı nedeniyle hafta sonu metro seferlerinin yapılmayacağını duyurdu.

Belediyeye ait Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliğinin (BURULAŞ) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, iki günlük yasak nedeniyle otobüs seferlerinin de kısmi olarak uygulanacağı açıklandı.

Sokağa çıkma yasağından istisna tutulan meslek gruplarındaki vatandaşlar için otobüs seferleri hizmet verecek.

Adana, Mersin ve Hatay'da vatandaşlar sokağa çıkma yasağına uydu

2 gün süreyle il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Adana, Mersin ve Hatay'da kent merkezleri boşaldı.

3 şehirde de vatandaşlar sokağa çıkma yasağına ilk dakikalardan itibaren uydu.

Adana'da ana arter ve caddelerin saat 00.00'dan sonra boşaldığı görülürken, polis ekipleri sokağa çıkma yasağının başladığını, uymayanlar hakkında idari işlem yapılacağını anons etti.

Ekipler, açık iş yerlerinin sahiplerini de uyardı.

Mersin'de sokağa çıkma yasağının başlamasıyla meydanlarda sessizlik hakim oldu. Mahalle ve sokaklarda araç ve yaya trafiğinin olmadığı görüldü.

Kentte polis ekipleri ve bekçiler çalışmalarını sürdürüyor.

Hatay'da da kent merkezi ve mahallelerde vatandaşlar evlerine kapandı.

Antalya

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından Antalya ve Muğla'da sokakların boşaldığı gözlendi.

İçişleri Bakanlığının genelgesinin ardından Antalya kent merkezi ve ilçelerde özellikle market, fırın ve akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluşturan vatandaşlar evlerine döndü.

Cadde, sokak ve meydanların boş olduğu gözlendi, araç yoğunluğu da azaldı. Polis ekipleri, yasağın başlamasının ardından devriye gezerek cadde ve sokaklarda bulunanları evlerine gönderdi.

Sokağa çıkma yasağına uymayanlar hakkında adli ve idari işlem yapılacak.

Konya

Sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından Konya sokaklarının boşaldığı gözlemlendi.

İçişleri Bakanlığının genelgesinin ardından Konya kent merkezindeki market, fırın ve akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluşturan vatandaşlar evlerine döndü. Cadde, sokak ve meydanların boş olduğu gözlendi, araç yoğunluğu da azaldı.

Kentteki ışıklı tabelalara "48 saatliğine sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Lütfen sokağa çıkmayın" yazıları yansıtıldı. Emniyet güçleri, yasağın başlamasının ardından kontrol noktaları oluşturdu. Bekçiler de ana caddelerde ve kentin değişik yerlerinde görev aldı.

Muğla

Muğla ve ilçelerinde sokağa çıkma yasağına halkın büyük çoğunluğunun uyduğu görüldü. Yasağın ilk dakikalarında evine gitmeye çalışanlara, polis ekiplerince vakit kaybetmeden dönmeleri için uyarı yapıldı.

Polis ekipleri, sessizliğin hakim olduğu kent merkezindeki ana caddelerde devriye görevi yaptı.

Erzurum

Sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Erzurum'da sokak ve caddelerde yaşanan yoğunluk sona erdi.

Yasağın açıklanmasının ardından fırınların ve gıda malzemesi satışan iş yerlerinin önünde kuyruk oluşturan vatandaşlar evlerine döndü.

Polis ekipleri ana arterler ve ara sokaklardaki devriye görevlerini sürdürüyor.

Sakarya

Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta, İçişleri Bakanlığınca ilan edilen iki günlük sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim oldu.

Sakarya'da, kentin en işlek olduğu Atatürk Bulvarı ve Çark Caddesi ile ana arterler ve sokakların boş olduğu görüldü.

Polislerin devriye attığı sokak ve caddelerde vatandaşların, market ve alışveriş merkezlerinde oluşturdukları yoğunluğun ardından evlerine dönerek yasağa uydukları gözlendi.

Kocaeli

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağının ardından kentteki cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Polis ekiplerinin, kentin işlek yerleri ile ara sokaklarda devriye attığı görüldü.

Sokağa çıkma yasağının başlama saatine yakın bazı vatandaşların telaşla evine gitmek istediği gözlendi.

Öte yandan kentteki camilerden yapılan anonslarda, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu geceden itibaren iki gün sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Bu süreçte fırınlar açık olacak ve fırıncılar mahallelere ekmek getirip sizlere ulaştıracaktır. Sağlınız için lütfen evlerinizde kalınız."

Zonguldak

Kentte yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu Gazipaşa Caddesi ile Madenci Anıtı önünde sessizlik hakim oldu.

Yasağa ilk dakikalardan itibaren uyan vatandaşlar market, fırın, manav ve bakkallarda oluşturdukları yoğunluğun ardından evlerine kapandı.

Boş olduğu gözlenen cadde ve sokaklarda, polis ekiplerinin denetimlerini sürdürdüklerini görüldü.