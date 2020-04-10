Sokağa çıkma yasağıyla birlikte ekmek kuyrukları oluştu

Ankara’da vatandaşlar, sokağa çıkma yasağı haberiyle birlikte açık market ve fırın aramaya başladı. Özellikle fırınların önlerinde uzun ekmek kuyrukları oluştu. Açık olacak işyerleri ve kurumların ilan edilmesiyle kuyruklar azaldı.

30 büyükşehir ile Zonguldak için iki günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İçişleri Bakanlığınca Cuma günü geceden, 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehirle Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cuma günü gecesinden itibaren 12 Nisan saat 24.00'e kadar Zonguldak ile büyükşehirler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da il sınırları içinde vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı.

Valiliklere konuyla ilgili genelge de gönderildi.

Sokağa çıkma yasağı haberinin ajanslara düşmesiyle birlikte vatandaşlar acil ihtiyaçları için marketlere hücum etti.

Özellikle fırınların önlerinde uzun kuyruklar oluşmaya başladı.

KAPALI FIRINLAR YENİDEN AÇTI

Sokağa çıkma yasağı getirilen Ankara’da da vatandaşlar, son dakika haberini alır almaz açık market ve fırın aramaya başladı.

Özellikle fırınların önlerinde uzun ekmek kuyrukları oluşmaya başladı.

Başkent’in pekçok noktasında fırın ve marketlerin önlerinde oluşmuş ekmek kuyrukları dikkat çekti.

Kapanmış kimi fırınların da sokağa çıkma yasağı haberinin ardından hızlıca kepenk açtığı ve ekmek üretmeye başladığı görüldü.

SOSYAL MESAFE KURALINA DİKKAT

Ani gelen sokağa çıkma yasağına ekmek ve acil gıda maddeleri bakımından tedbirsiz yakalanan vatandaşların market ve fırınlara hücum etmesiyle buralarda oluşan insanlık yoğunluğu virüsün yayılması riskini de beraberinde getirdi.

Fırın ve market önlerinde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymamaları endişelere neden oldu.

İşte Çayyolu'ndan bir kare:

Örneğin Çayyolu'nda cadde üzerinde bulunan bir fırının önünde oluşan ekmek kuyruğu trafiği de olumsuz etkiledi.

Vatandaşlar araçlarını fırının yakınına park edip, ekmek kuyruğunu girmek için yarışınca, trafik kilitlenme noktasına geldi.

Gece geç saatlere kadar Başkent'in pekçok noktasında bu ve benzeri görüntüler yaşandı.

FIRINLARIN AÇIK OLACAĞI HABERİYLE KUYRUKLAR AZALDI

Sokağa çıkma yasağı süresince ekmek üretiminin yapıldığı fırınların açık olacağı haberinin gelmesiyle birlikte ekmek kuyrukları azalmaya başladı.

İşte açık olacak işyerleri ve kurumlar :

a) Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamül ruhsatlı işyerleri,

b) Tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin (tıbbi maske dahil) üretiminin yapıldığı işyerleri,

c) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler,

d) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları (huzurevi, yaşlı bakım evi, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri vb.)

e) Her bir 50.000 nüfusa bir adet olmak üzere göre valilikler/kaymakamlıklar tarafından belirlenecek akaryakıt istasyonu ve veteriner klinikleri,

f) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Tüpraş, termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi)

g) PTT, Kargolar vb dağıtım şirketleri,

h) Hayvan barınak, çiftlik ve bakım merkezleri,