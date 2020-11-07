  • BIST 1.192
  • Altın 534,943
  • Dolar 8,5315
  • Euro 10,1291
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 6 °C
»

Sokağa saçılan paraları vatandaşlar topladı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir kişi içinde bankadan çektiği 4 bin 500 liranın olduğu cüzdanı düşürdü ve durumu fark etmeden yoluna devam etti.
Sokağa saçılan paraları vatandaşlar topladı

Manavgat'ta dün saat 14.00 sıralarında özel bir bankadan 4 bin 500 lira çeken adının açıklanmasını istemeyen bir kişi, Asım Okur Parkı'ndan İbrahim Sözen Caddesi'ne doğru yürürken, paraların içinde olduğu cüzdanı düşürdü. Bu kişi durumu fark etmeden yoluna devam ederken, esen şiddetli rüzgarla birlikte cüzdanda bulunan 4 bin 500 lira ise etrafa saçıldı. Bu sırada yoldan geçen 2 kişi paraları toplayarak yakında bulunan lokantacı Hasan Yılmaz'a polise vermesi için teslim etti. Hasan Yılmaz tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri parayı tutanak karşılığı teslim aldı. Çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri kısa sürede paraları düşüren kişiyi tespit ederek parayı kendisine teslim etti.

'ESNAFLIĞIN GEREĞİNİ YAPTIM'

Gazetecilere açıklama yapan Hasan Yılmaz, dün öğleden sonra 2 kişinin kendisine sokakta buldukları paralarını getirdiğini söyleyerek, "Dün öğleden sonra vatandaşın biri bankadan çektiği paraları buraya düşürmüş. Yoldan geçen arkadaşlar da bunları topladı. Sahibini aramak için polisi aradık, polise parayı teslim ettik. Sonradan da vatandaşın kendisi kamera kayıtlarından bulundu ve parası kendisine teslim edildi. Ben esnaflığın gereğini yaptım" dedi. Hasan Yılmaz bulunan paranın 4 bin 500 lira olduğunu da sözlerine ekledi.

GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ

Öte yandan olay anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Kamera görüntülerinde, parayı çeken kişi sokakta yürürken, cebinden cüzdanının düşmesi, bu sırada paraların etrafa saçılması görülüyor. Ardından paraları toplayan 2 kişinin önce sahte olup olmadıklarını kontrol etmesi, gerçek olduklarını anlayınca da tek tek toplayarak saymaları yer alıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kırşehir'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı07 Kasım 2020 Cumartesi 02:55
  • Niğde’de çatı yangını korkuttu06 Kasım 2020 Cuma 23:06
  • Sobadan zehirlenen imam yoğun bakımda06 Kasım 2020 Cuma 22:08
  • Akçakale’de TIR ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı06 Kasım 2020 Cuma 19:14
  • Evlerinin yandığını gören Hazal, baygınlık geçirdi06 Kasım 2020 Cuma 17:18
  • 3 yaşındaki çocuk, hareket halindeki otomobilden düştü06 Kasım 2020 Cuma 16:19
  • Salihli'de çalındı, Adıyaman'da bulundu06 Kasım 2020 Cuma 15:51
  • Tokat'taki çivisiz cami, 8 asırdır ayakta06 Kasım 2020 Cuma 11:30
  • Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor06 Kasım 2020 Cuma 09:46
  • Alucra oğlak kebabı coğrafi işaret aldı06 Kasım 2020 Cuma 09:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti