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Sokak Atıkları Toplayıcıları Külliye'de ağırlandı

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Sokak Atıkları Toplayıcıları Derneği üyelerinden oluşan bir heyeti Beştepe’de ağırladı; geri dönüşümcülerin sorunlarını dinledi, kısa vadede çözüm sözü verdi.    
Sokak Atıkları Toplayıcıları Külliye'de ağırlandı

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Sokak Atıkları Toplayıcıları Derneği üyelerinden oluşan bir heyeti geçtiğimiz günlerde Beştepe’de ağırladı. Dernek Başkanı Recep Karaman, görüşmenin detaylarıyla ilgili muhabirimize bilgi verdi. Karaman, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan tarafından yapılan davet üzerine Külliye’de gerçekleştirilen toplantıda, sokak atıkları toplayıcılarının sorunları ile çözüm önerilerinin konuşulduğunu anlattı.  

SOKAK ATIKLARI TOPLAYICILARI KÜLLİYE’DE AĞIRLANDI
İki saati heyet halinde toplantı olmak üzere yaklaşık 6 saat Külliye’de ağırlandıklarını kaydeden Karaman, “Sayın Hasan Doğan’ın bizi onurlandıran daveti üzerine heyet olarak ‘Milletin Evi’ne, geçtiğimiz Perşembe günü gittik. 6 saate yakın Külliye’deydik. Orayı gezdik ve sonrasında iki saati bulan ve oldukça verimli geçen, sorunlarımıza ilişkin kısa vadede geri dönüş beklediğimiz bir toplantı gerçekleştirdik” dedi. 

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“CUMHURBAŞKANLIĞI BİZE KULAK VERDİ”
Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’la görüşerek, sorunlarını devletin en üst kademesine taşımaktan ve Beştepe’de çok iyi ağırlanmaktan onur ve gurur duyduklarını ifade eden Karaman, “Devletimizin bizlere kulak vermesi ve bizzat Sayın Hasan Doğan Beyefendi tarafından Külliye’de ağırlanarak sorunlarımızın dinlenmesi bizi oldukça memnun etti. Bir gün sorunlarımızı devletimizin en üst merciine taşıyacağımızı ve orada özel davetli olarak ağırlanacağımızı hayal bile edemezdik. Çok şükür hem sorunlarımızı çözüm önerileriyle birlikte anlatmak hem de Külliye’de ağırlanmak bize onur verdi ve bizi duygulandırdı” ifadelerini kullandı.  

“TALEPLERİMİZİ ANLATTIK”
Karaman, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’a iki saate yakın süren toplantıda sokak atıkları toplayıcılarının sorunlarına ilişkin birkaç başlık altında anlattıkları talepleri hakkında da bilgi verdi. Karaman şunları söyledi: “Yaptığımız işin serbest meslek statüsüyle tanımlanmasını talep ettik. Bu bizim için çok önemli; çünkü sokakta yaşadığımız en büyük sorunun temeli statüsüzlük. Ardından sahada yaşadığımız sorunlardan, belediyeler ile yaşadığımız sorunlardan, yazılan para cezalarından, sokaktan topladıklarımızın ekonomiye milyarlarca lira katkısından bahsettik. Taleplerimizi ve çözüm önerilerimizi bizzat Hasan Doğan Beyefendi not aldı. 2 saate yakın toplantıda kendimizi ve sorunlarımızı detaylı anlatabilme imkanı bulduk. Toplantı çok verimli geçti. Hasan Bey, sorunlarımızın kısa vadede çözümü için geri dönüş yapacaklarını söyledi.” 

SOKAK ATIKLARI TOPLAYICILARI ADINA TEŞEKKÜR ETTİ 
Kendilerine kulak veren Hasan Doğan’a ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden Karaman, “Bizi Külliye’de, ‘Milletin Evi’nde ağırlayarak, bize değer verip sorunlarımızı dinleyerek bizi duygulandırdılar” dedi. Karaman, sokak atıkları toplayıcılarına her zaman destek verdiğini belirten Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'a da teşekkür etti. 

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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