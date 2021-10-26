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Sokak düğününde pompalı tüfek ve tabancalarla ateş açıldı, polise müdahale edildi

ANTALYA'da sokak düğününde pompalı tüfek ve tabancalarla ateş açılması ihbarına giden polis ile davetliler arasında arbede yaşandı.
Sokak düğününde pompalı tüfek ve tabancalarla ateş açıldı, polise müdahale edildi

Olay, Muratpaşa ilçesi, Doğuyaka Mahallesi 1123 sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde yapılan düğün töreninde davetlilerden bazıları pompalı tüfek ve tabancalarla rastgele ateş açtı. Mahallede endişe yaratan silah sesleri nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Kısa sürede düğünün yapıldığı alana gelen polis ekipleri silahla ateş açtığı belirlenen şüphelilerden S.Y.'yi gözaltına almak istedi. Düğünde bulunan davetliler ise S.Y.'nin gözaltına alınmasını engellemeye çalıştı. Yaşanan tartışma sırasında polislerin kaçırılan S.Y., yakındaki bir binaya götürüldü.

Bu sırada davetliler, polis ekiplerinin üzerine taş ve bardak atmaya başladı. Kalabalığı yatıştırmakta güçlük çeken polis ekipleri, destek istedi. Kısa sürede düğünün yapıldığı alana çok sayıda yunus, sivil ve resmi polis ekipleri sevk edildi. Takviye ekibin gelmesi ile şüpheli S.Y. gözaltına alınırken, düğün sahibi olduğu öğrenilen M.Ö. de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

ÇOK SAYIDA BOŞ KARTUŞ VE KOVAN ELE GEÇİRİLDİ 

Polis ekiplerinin düğünün yapıldığı sokak üzerinde yaptığı araştırmada içki şişeleri ile çok sayıda fişek kartuşu ve boş kovan ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada ise havaya ateş açtığı ve polislere müdahale ettiği belirlenen 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. Olay sonrası düğün yarıda sona ererken, masa ve sandalyeler damat ve gelinin yakınları tarafından toplanıldı.

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