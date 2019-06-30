Sokak Hayvanları Çalıştayı düzenlendi

Büyükşehir Belediyesi, sahipsiz sokak hayvanlarının sorunlarına yönelik çözüm üretilmesi amacıyla Başkent’te ilk kez “1. Ankara Sokak Hayvanları Çalıştayı” düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’nın ev sahipliğini yaptığı Çalıştaya, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

SOKAK HAYVANLARI İÇİN İLK BULUŞMA

Sahipsiz hayvanların sorunları, bakım koşulları, beslenme sorunları, insan ve hayvan ilişkilerinin tüm yönleriyle ele alındığı ve tarafların ilk kez buluştuğu çalıştaya hayvanseverler kadar Sivil Toplum Kuruluşları da yoğun ilgi gösterdi.

Büyükşehir Belediyesi’nin sokak hayvanlarına yönelik sürdürdüğü aşılama, kısırlaştırma, tedavi süreci, bakım çalışmaları ve beslenme hizmetleri konularında katılımcılara ayrıntılı bilgi verildi.

“SOKAK HAYVANLARININ HAKLARININ SAVUNUCUSU OLACAĞIZ”

Hayvanların refahı için daha sağlıklı yaşam koşullarının iyileştirilmesi noktasında öneriler kadar eleştirilerin de dile getirildiği çalıştayda Başkan Yavaş, Başkent’te yaşayan tüm vatandaşlara ve STK’lara dayanışma çağrısı yaptı ve şu mesajları verdi:

“Bu çalıştay, Ankara’da ilk kez düzenleniyor olmakla beraber, benim için herhangi bir insan sağlığı kurultayı’ndan farklı değildir. Bizim yönetim anlayışımızda, aile bireylerimizin sağlıkları ve hayat standartları hangi önemdeyse, sokak canlılarının hangi şartlar altında hayatlarını sürdürdükleri de aynı öneme sahiptir. Ankara’da yaşayan sokak hayvanlarının temel sorunlarını tespit edip, sizlerin bu sorunların çözümü için bizlere tavsiyelerinizi dinlemeyi ve birlikte ulaşacağımız çözüm yollarını hayata geçirmeyi amaçlıyoruz. Daha göreve geldiğimiz ilk hafta, Batıkent’te yaşanan katliamın ardından, Türkiye’de ilk kez bir Belediye davaya müdahil olma talebinde bulundu. Ardından bunun kabulü ile yine Türkiye’de ilk kez bir belediye müşteki sıfatıyla davaya çağrıldı. Bunun önemi şudur: Bu konuda eğer ki az ceza alan birisi olursa, artık Ankara Büyükşehir Belediyesinin itiraz hakkı bulunacak ve sokak canlılarının hakkı hukuken sonuna kadar savunulacaktır. Bu durum bizim bu konuya ne kadar önem verdiğimizi de göstermektedir.”