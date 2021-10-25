Sokak Hayvanları İçin Kulübeler Usta Ellerden Çıkıyor

Sincan Belediyesi ilçenin ihtiyaçlarını kendi üretiyor. Az maliyetle çok kaliteli ürünler imal edilen belediye marangozhanesinde kamelyalar, çardaklar üretiliyor.

Sokaktaki can dostlarımızı da unutmayan ustalar onlar için de kulübeler inşa ediyor. Tasarlanan ürünler Sincan’da tüm ihtiyaç noktalarına yerleştiriliyor.

Sincan Belediyesi marangozhanesinde imal ediliyor, ilçenin her köşesinde kullanılıyor. Marangozhanede kamelya, pergole, kameriye, piknik masası ve oturma bankları gibi ürünlerin imalatı yapılıyor. Böylece tasarruf sağlanarak belediye ekonomisine katkıda bulunulurken, ilçenin ihtiyaçları da anında karşılanıyor.

Üretimin ilk aşamasından montajına kadarki çalışma belediye personeli tarafından titiz bir şekilde sürdürülüyor. Usta ellerle tasarlanan malzemeler ihtiyaç noktalarına anından ulaştırılıyor.

Marangozhanelerde imalat ve onarım hizmetleri düşük maliyetlerle gerçekleştiriliyor. Üretilen malzemeler son derece kaliteli.

Ayrıca zarar görmüş, yıpranmış malzemeler de atölyelerde bakım ve onarımdan geçirerek tekrar kullanıma sunuluyor. Boyama işlemleri gerçekleştiriliyor.

Sincan Belediyesi ekipleri sokaklarda kalan can dostlarımıza beslenmenin yanı sıra barınak imkanı da sağlıyor. Marangozhanede kedi ve köpek kulübeleri inşa ediliyor. Son derece dayanıklı olan bu kulübeler, Sincan’da çeşitli noktalara yerleştiriliyor.