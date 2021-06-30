  • BIST 1.370
  • Altın 491,680
  • Dolar 8,6931
  • Euro 10,3392
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 27 °C
»

Sokak hayvanları için restoranlarda ücretsiz çalışıyor

Ankara'da üniversite öğrencisi Harun Köybaşı (26), ücretsiz çalıştığı restoranların artık yemekleri ile sokak hayvanlarını besliyor.
Sokak hayvanları için restoranlarda ücretsiz çalışıyor

Ankara'da yaşayan Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi son sınıf öğrencisi Harun Köybaşı, küçük yaştan itibaren birçok hayvan besledi. Hayvanları çok seven Köybaşı, yaklaşık bir ay önce gittiği restoranda çöpe giden artık yemeklerin sokak hayvanlarının beslenmesi için kullanılabileceğini düşündü. Köybaşı, restoran sahipleriyle görüşüp, artık yemekler karşılığında ücretsiz çalışmaya başladı. Köybaşı, haftanın 3 günü boş zamanlarında çalıştığı restoranda topladığı artık yemekleri, Çankaya Belediyesi'nin desteğiyle sokak hayvanları ile buluşturuyor.

300620211105173096845.jpg

'ARTIK YEMEKLER 15-20 KİLOLARI BULUYOR'

Köybaşı, hayvanları sevdiğini, şimdiye kadar köpek, kedi, balık gibi çok sayıda hayvan beslediğini söyledi. Köybaşı, "Hayvan sevdiğim kadar kebabı da çok seviyorum. Restoranlara gidip, yemek yediğim zaman diğer masalardaki tabaklara bakınca yemek israfı görülüyor. Bu kadar çok israf varken bunların çöpe gitmesine gönlüm razı gelmedi. Restorana gidip dedim ki, 'Ben burada ücretsiz komi-garson olarak işe başlayıp, masalardaki artıkları toplayıp, sokak hayvanlarına vermek istiyorum'. Teklifim kabul edildi. Restoranda topladığım artık yemekleri kovalarla sokak hayvanlarına veriyorum. Bazı günler çok fazla yemek artığı çıkıyor. Özellikle hafta sonlarında çıkan artık yemekler 15-20 kiloları buluyor. Kovaları Çankaya Belediyesine ait büyük araçlara dolduruyoruz ve dostlarımızın karnını doyurmaya çalışıyoruz" dedi.

'ÇOK MEMNUNUZ'

Restoran sahibi Aydın Akça ise, "Biz israfa karşı olduğumuz için masalardan gelen tabaklardaki artıkları toplayıp köpeklere zaten veriyorduk. Bu arkadaşımız da bize geldi. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında bundan bize bahsetti. Bu da bize mantıklı geldi. Buraya geliyor. Masadan gelen artıkları topluyor ve sokak hayvanlarına yedirmek için götürüyor. Biz de bundan dolayı çok memnunuz" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuşuyor30 Haziran 2021 Çarşamba 12:22
  • MİT operasyonuyla 2 terörist etkisiz hale getirildi30 Haziran 2021 Çarşamba 12:19
  • Irak'ın kuzeyinde PKK üyesi Mahiye Açık ile Suriye uyruklu Roha Raci etkisiz hale getirildi30 Haziran 2021 Çarşamba 12:18
  • Talip oldukları evi satın alanı öldürdüler30 Haziran 2021 Çarşamba 11:53
  • Van'da 51,5 kilo eroin ele geçirildi: 2 gözaltı30 Haziran 2021 Çarşamba 11:49
  • FETÖ'den aldığı sorularla beş sınav, iki mülakat kazandığını itiraf etti30 Haziran 2021 Çarşamba 11:47
  • Kargo şirketinden fidan seferberliği30 Haziran 2021 Çarşamba 11:43
  • Sokak hayvanları için restoranlarda ücretsiz çalışıyor30 Haziran 2021 Çarşamba 11:39
  • Türkiye'nin çeltik ambarında üreticinin 'yabancı otla mücadele' mesaisi başladı30 Haziran 2021 Çarşamba 11:29
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'tasarruf tedbirleri' genelgesi: Taşıt sayısı yüzde 20 azalacak30 Haziran 2021 Çarşamba 10:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti