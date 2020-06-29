  • BIST 115.843
  • Altın 389,940
  • Dolar 6,8508
  • Euro 7,6973
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 20 °C
»

Sokak hayvanları için su kapları yerleştirildi

Kahramankazan Belediyesi, yaz mevsiminin etkisini iyiden iyiye hissettiğimiz şu günlerde, su bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının sıcaklardan olumsuz etkilenmemesi için park ve bahçelere su kapları yerleştirdi.
Sokak hayvanları için su kapları yerleştirildi

Sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, vatandaşlara, ev ve iş yerlerinin önlerine bir kap su bırakmaları çağrısında bulundu.
Yerel yönetimler alanında yaptığı çalışmalarla Türkiye’ye örnek olan Kahramankazan Belediyesi, sokak hayvanları konusundaki uygulamalarıyla da farkındalık oluşturuyor. Belediye ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte sokak hayvanlarının sıcaklardan olumsuz etkilenmemesi için park ve bahçelere su kapları yerleştirdi. Ekipler yerleştirilen su kaplarının sürekli dolu kalmasını sağlayarak, sokak hayvanlarına yardımcı oluyor. Ayrıca, Kahramankazan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bulunan sokak hayvanlarının ise günün en sıcak olduğu saatlerde suyla temas ettirilerek serinlemeleri sağlanıyor. Bu kapsamda sokak hayvanlarının yaşadığı kulübeler düzenli olarak sulanıyor.

can-dostlarimiz-susuz-birakilmiyor-(16).jpg

Dostlarımız hassas noktamız

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, sokak hayvanlarının krndilerine Allah’ın bir emaneti olduğunu belirterek, “Aynı yaşam alanını, aynı dünyayı paylaştığımız can dostlarımız için elimizden geleni her zaman yapıyoruz. Soğuk kış günlerinde mama ve yemlerini eksik etmiyoruz. Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimizde ücretsiz olarak tedavi ve bakımlarını yapıyoruz. Onlara yeni yuvalar buluyoruz. Can dostlarımıza karşı duyarlı olmak en önemli hassasiyetlerimiz arasında yer alıyor. Dostlarımız için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz” dedi.
Oğuz ayrıca, vatandaşlara, ev ve iş yerlerinin önlerine sokak hayvanları için bir kap su bırakmaları çağrısında bulundu.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkent’te yürüyen merdivenler elden geçiriliyor29 Haziran 2020 Pazartesi 09:57
  • Yenimahalle’de hedef yüzde 40 daha temiz hava27 Haziran 2020 Cumartesi 04:00
  • Gölbaşı Belediyesi camileri onarıyor27 Haziran 2020 Cumartesi 02:00
  • Başkentte YKS sınavına girecek öğrenciler ile veliler ve görevlilere ulaşım ücretsiz olacak26 Haziran 2020 Cuma 16:15
  • Hamamarkası'na güneş enerjisi26 Haziran 2020 Cuma 05:20
  • Yenimahalle’de konutlarda dezenfekte işlemi26 Haziran 2020 Cuma 04:11
  • 2. el araç ticareti yapan esnafın kdv ile ilgili sorunu çözülmedi26 Haziran 2020 Cuma 03:51
  • Sirkeli Mahallesinde değişim rüzgarı26 Haziran 2020 Cuma 02:50
  • Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Projesinde mağdur olan hak sahiplerine müjde26 Haziran 2020 Cuma 01:40
  • Gölbaşı Belediyesi kaldırım çalışmalarını tamamlıyor25 Haziran 2020 Perşembe 10:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti