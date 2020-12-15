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Sokak hayvanları unutulmuyor

Etimesgut Belediyesi, havaların soğuduğu ve koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamalarının yaşandığı dönemde sokak hayvanlarına yönelik hizmetlerini artırdı.
Sokak hayvanları unutulmuyor

Kısıtlama nedeniyle bazı işletmelerin kapalı olduğunu da dikkat alan belediye ekipleri sokak hayvanlarının yiyeceksiz kalmaması yoğun gayret sarfediyor.

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İlçenin 200 noktasına sokak hayvanları için yiyecek bırakılıyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, köpek ve kediler için kuru mama, kanatlı hayvanlar için de buğday yemi bırakıyor.

BARINAK VE KEDİEVLERİ
Etimesgut Belediyesi'ne ait kedievleri bu dönemde kedilerin imdadına yetişiyor. Belediye ekipleri kedievlerine hergün düzenli olarak kuru mama ve su bırakarak kedileri gıdasız bırakmıyor.

Etimesgut Belediyesi, Şaşmaz Sanayi Bölgesi'nde bulunan hayvan barınağına yıl boyunca olduğu gibi pandemi sürecinde yine hamile, yaşlı, hasta ve yavru sokak hayvanlarına ev sahipliği yapıyor. Veteriner hekimlerce bakım ve tedavileri yapılan hayvanlar, mevsim şartları iyileşene kadar barınakta muhafaza ediliyor.

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Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, koronavirüs nedeniyle hayvanların yiyecek ve su sıkıntısı yaşamaması için çalışmaların sürdürdüğünü belirterek, sokak hayvanlarının hayatta kalmaları için gerekli yiyeceklerin hayvan popülasyonunun yoğun olduğu bölgelere ve ilçedeki kedievlerine bırakıldığını söyledi.

 

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