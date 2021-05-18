Sokak hayvanlarına yuva yapılıyor

Sincan Belediyesi, kent genelinde can dostlarını unutmuyor.

Sincan Belediyesi, sokak hayvanlarına beslenme, bakım, veterinerlik ve rehabilitasyon hizmetleri sunuyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğüne, bağlı ekipler sokak hayvanlarının yaşam şartlarını iyileştirmek ve olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için kulübeler yapılıyor. Yapılan kulübeler dayanıklı olduğu kadar dış görünüşüyle de dikkat çekiyor.

İlçenin farklı noktalarında bulunarak, sokak hayvanlarına ev sahipliği yapıyor.