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Sokak hayvanlarının 'Can Dostları' oldular

Antalya'da sosyal medya üzerinden bir araya gelen hayvanseverlerin kurduğu Candost Derneği, bakımlarını ve tedavilerini üstlendiği sokak hayvanlarının sıcak bir yuvaya kavuşmalarına aracılık ediyor.
Sokak hayvanlarının 'Can Dostları' oldular

Sosyal medya üzerinden bir araya gelenlerin üç yıl önce kurduğu Antalya Candost Derneği, yaralı ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarına yardım etmenin yanı sıra, onlara işkence edenlerin de ceza almalarını sağlıyor.

Antalya'da bir araştırma şirketinde çalışan Arife Yanık, çocukluğunda başlayan hayvan sevgisi nedeniyle iş hayatından fırsat buldukça sokakta bulduğu yaralı ve yardıma ihtiyacı olan hayvanların bakım ve tedavilerini yapmaya başladı.

Sosyal medya paylaşımları sonucu kendisi gibi hayvanseverlerle tanışıp, daha fazla hayvana yardım etme imkanı bulan Yanık, üç yıl önce Antalya Candost Derneğini kurdu.

Bugüne kadar çok sayıda hasta, yaralı ve bakıma muhtaç sokak hayvanının bakımını yaptırıp, tedavi ettiren dernek, hayvanları da ücretsiz olarak sahiplendiriyor.

Dernek, hayvanlara eziyet ve işkence edenler hakkında da suç duyurusunda bulunarak ceza almalarını sağlıyor.

Hayvanseverlere bağış uyarısı

Dernek Başkanı Arife Yanık, çocukluğunun geçtiği köyünde birlikte büyüdüğü hayvanlara karşı her zaman merhametli olmaya çalıştığını söyledi.

Daha fazla hayvana ulaşmak için sosyal medya üzerinden biri araya geldiği hayvanseverlerle derneği kurduklarını aktaran Yanık, buldukları ya da kendilerine getirilen yavru sokak hayvanlarını önce üyelerin evlerinde beslediğini, sonra ücretsiz sahiplendirdiklerini dile getirdi.

Yaralı hayvanlara yardımda zaman zaman zorluk yaşadıklarını anlatan Yanık, şöyle konuştu:

"Hayvanları bulduktan sonra ücretsiz bakımevlerinde tedavilerini ve takiplerini yaptırıyoruz. Sonrasında teslim alıp yuvalandırıyoruz. Eğer bakımevlerinde bakımı yapılamayacaksa Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesine ya da özel kliniklere yönlendiriyoruz. Hayvanları suistimal edenlere karşı çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Hayvanları suistimal edenlere karşı çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Özellikle sosyal medyadan görüntüleri paylaşılan hayvanları kullanıp, para toplamaya çalışanlar var. Hayvanseverlere çok iş düşüyor. Resmi kurumlara, derneklere bağış yaptıklarında bile belge almalarını tavsiye ediyorum. Belge verdikleri taktirde gelir olarak işliyorlar, giderlerini göstermek zorunda kalıyorlar. Ama elden verilen yardım her yere gidiyor olabilir. Buna çok dikkat edilmesi gerekiyor."

Yanık, şu anda evinde 11 kedi, iki kumru beslediğini belirterek, "Orman Bölge Müdürlüğünden alınan izinle bakılan yavru baykuşu da büyüttükten sonra doğaya saldık. Evimde sürekli bir hayvan popülasyonu var. Bugüne kadar evime kedi ve köpeklerin dışında, kanadı kırık şahin, martı, kaplumbağa ve bukalemuna baktım." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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