Sokak köpekleri artık daha güvende

Mamak Belediyesi, eski adıyla “Patili Köy” yeni ismiyle Temas Sokak Hayvanları Koruma Derneği İmrahor Yaşam Alanı ile Başak Mahallesi’nde Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipleri görevlendirerek çalışma başlattırdı.

İş makineleri engebeli yolu düzeltti, hayvanların yaşadığı alanda da çevre düzenleme çalışması başlattı. Sokak hayvanlarına mama ve su desteği de sağlayan belediye ayrıca sokak hayvanlarının güvenliği için de çevreye güvenlik kamerası yerleştirdi.

Koruyup, kollamaya devam edeceğiz

Çalışmaları yakından inceleyen Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Molla Ali Çetin, “Sokaktaki dostlarımız için ekiplerimiz görev başında, belirlediğimiz beslenme noktalarına periyodik olarak mama ve su bırakıyoruz. Bu süreçte besleme noktalarımızı arttırıyoruz. Hayatımızı paylaştığımız doğadaki tüm canlıları sevgi ve şefkat anlayışıyla koruyup kollamaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan da ricamız sokaktaki dostlarımızı unutmamaları. Sizler de evlerinizin önüne su ve yiyecek bırakarak destek olabilirsiniz” dedi. Temas Sokak hayvanları Derneği Başkanı Ömer Akın da desteklerinden dolayı Mamak Belediyesi’ne teşekkür ederek, “Herşey canlar için” dedi.