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Sokak köpekleri için kulübe yaptılar

Sosyal medya üzerinden bir araya gelen Ankaralı hayvanseverler, sokak köpekleri için yaptıkları kulübeleri, Kahramankazan Belediyesi’nin desteğiyle can dostlarımızın yaşam alanına yerleştirdi. 
Sokak köpekleri için kulübe yaptılar

Ankara’da sosyal medya üzerinden bir araya gelen bir grup hayvansever, sokak köpekleri için kulübe yaptı. Burak Temel’in girişimiyle buluşan hayvanseverler, yaptıkları çalışmalar sonucunda dostlarımız için 17 adet kulübe üretti.  Hayvanseverler daha sonra, Kahramankazan Belediyesi’nden kulübelerin sokak köpeklerinin yaşam alanlarına yerleştirilmesi için yardım istedi. Hayvansever vatandaşlardan gelen bu talebe kayıtsız kalmayan Kahramankazan Belediyesi hemen harekete geçti. Belediye ekipleri ve hayvanseverler bu kulübeleri sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu Saray Mahallesi’ndeki Keresteciler Sanayi Sitesi bölgesine yerleştirdi. Kulübelerin dostlarımızın yaşam alanlarına yerleştirilmesi sırasında Hayvanların Yaşam Hakları Federasyonu (HAYKONFED) Genel Başkan Yardımcısı Haydar Özkan ile Ankara Temsilcisi Tülay Danacıoğlu da belediye ekiplerini ve vatandaşları yalnız bırakmadı. 

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Takdire şayan 
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, hayvansever vatandaşların sosyal medya üzerinden buluşarak, dostlarımız için bu kulübeleri yapmalarının takdire şayan olduğunu söyledi. Emeği geçenlere teşekkür eden Oğuz, “Sokakta ve doğada yaşayan sevimli dostlarımıza karşı son derece duyarlı bir belediyeyiz. Onlarla sürekli olarak ilgileniyoruz. Can dostlarımız sahipsiz değiller, bizlere emanetler. Onlar için elimizden geleni yapıyor, düzenli olarak mama ve yem bırakıyor, gerekli sağlık kontrollerini ihmal etmiyoruz” diye konuştu.

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