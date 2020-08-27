  • BIST 1.099
  • Altın 459,932
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,7049
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 18 °C
»

Sokak ortasında ağır yaralı halde bulundu, ilk müdahaleyi polis yaptı

ADANA'da sokak ortasında bileği ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla ağır şekilde yaralanmış halde bulunan Emre C.'ye ilk müdahaleyi olay yerine giden polis memurları yaptı.
Sokak ortasında ağır yaralı halde bulundu, ilk müdahaleyi polis yaptı

Olay, saat 00.45 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Dervişler Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak ortasında yaralı ve kan kaybeder halde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil ve polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekibi, 20'li yaşlarda adının Emre C. olduğu öğrenilen kişinin, bileğinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandığını belirledi. Sağlık ekibinin beklendiği dakikalarda Emre C.'nin daha fazla kan kaybetmemesi için polisler, vatandaştan aldığı kemer ile kan akışını zayıflatıp, yaraların üzerine de atlet yardımıyla tampon yaparak müdahalede bulundu. Sağlık ekibinin olay yerine gelmesiyle ambulansa taşınan Emre C., hastaneye kaldırıldı. Tedavisi devam eden Emre C.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Emre C.'nin başkası tarafından mı yaralandığı, yoksa bıçakla kendisine mi zarar verdiğini belirlemek çalışma başlatan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kümese giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı24 Ağustos 2020 Pazartesi 22:20
  • Boğulma tehlikesi geçiren 2 kişiyi vatandaşlar kurtardı24 Ağustos 2020 Pazartesi 21:39
  • Ve Gli ile Kılıç Ayasofya'da buluştu24 Ağustos 2020 Pazartesi 13:50
  • Dünya üzerinde 30 yıldan kısa sürede 28 trilyon ton buzul eridi24 Ağustos 2020 Pazartesi 10:26
  • Ardeşen'de sağanak; sel sularına kapılan otomobil yoldan çıktı22 Ağustos 2020 Cumartesi 22:34
  • Oltayla 13 kilo ağırlığında 'sazan' yakaladı22 Ağustos 2020 Cumartesi 19:39
  • Tunceli'de '500 yıllık dut ağaçları' için tescil isteği22 Ağustos 2020 Cumartesi 13:37
  • Cuma namazı kılarken dengesini kaybedip sırt üstü düştü22 Ağustos 2020 Cumartesi 11:33
  • Atık topladığı çuvalda uyurken bulunan çocuk, koruma altına alındı22 Ağustos 2020 Cumartesi 11:10
  • Engelli çocuklara 'engelsiz park'22 Ağustos 2020 Cumartesi 11:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti