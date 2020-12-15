  • BIST 1.395
  • Altın 466,605
  • Dolar 7,8400
  • Euro 9,5282
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 6 °C
»

Sokak ortasında bıçaklanan genç hayatını kaybetti

ADANA’da sokakta tartıştığı Mehmet Can G. (25) tarafından bıçaklanan Veysel Emre (28), olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından polis merkezine giderek teslim olan Mehmet Can G., gözaltına alındı.
Sokak ortasında bıçaklanan genç hayatını kaybetti

Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Türkocağı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Seyhan Nehri kıyısında yürüyen Veysel Emre ile Mehmet Can G., henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce Mehmet Can G., cebindeki bıçağı çıkararak Veysel Emre’yi boynundan ve alnından yaraladı. Ağır yaralanan Veysel Emre, bir apartmanın altına yığılırken, olayı gerçekleştiren Mehmet Can G., olay yerinden kaçtı.

POLİSİN ÇALIŞMASINI SEYRETTİLER

Veysel Emre’nin kanlar içerisinde yattığını gören çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptığı kontrolde Veysel Emre’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Veysel Emre’nin cansız bedeni, otopsisi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Bu arada evlerinin balkonuna çıkan özellikle yaşı küçük mahalle sakinlerinin, polisin çalışmasını izlemesi dikkat çekti.

POLİS MERKEZİNE TESLİM OLDU

Bir süre sonra Hürriyet Polis Merkezi’ne giden Mehmet Can G., Veysel Emre’yi bıçakladığını belirterek teslim oldu. Beraberinde cinayette kullandığı bıçağı da polise teslim eden Can G., gözaltına alındı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İş adamı Cemalettin Sarar ve eşini darbederek soygun yapan iki sanığa 27'şer yıl hapis cezası15 Aralık 2020 Salı 16:19
  • Bahçelievler'de kısıtlama saatinde açık olan kafeye baskın14 Aralık 2020 Pazartesi 22:32
  • Tatvan’da 3 kilo 865 gram eroin ele geçirildi14 Aralık 2020 Pazartesi 21:34
  • Gaziantep’te akraba aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı14 Aralık 2020 Pazartesi 19:39
  • 12 yaşındaki kız çocuğu kendini astı14 Aralık 2020 Pazartesi 19:38
  • Ankara'da banka şubesinde silahlı soygun girişimi: 1 yaralı14 Aralık 2020 Pazartesi 16:51
  • Bayrampaşa'da yakınları tarafından haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu14 Aralık 2020 Pazartesi 16:50
  • Çankırı'da, kayıp yaşlı kadını arama çalışmaları sürüyor14 Aralık 2020 Pazartesi 16:47
  • MSB: Van ve Hakkari'de kaçak sigara ve telefon ele geçirildi14 Aralık 2020 Pazartesi 16:46
  • Kısıtlamayı ihlal edip, otomobille polisten kaçtılar: 3 gözaltı, 1 şüpheli aranıyor14 Aralık 2020 Pazartesi 16:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti