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Sokak ortasında bıçaklandı, fatura ödeme merkezine sığındı

İZMİT'te, 3 kişinin saldırısına uğrayarak, bıçaklanan Arda B. (25) cadde üzerindeki bir fatura ödeme merkezine sığındı. Yaralanan Arda B. hastaneye kaldırılırken, genci bıçaklayan kişiler ticari taksi ile kaçtı.
Sokak ortasında bıçaklandı, fatura ödeme merkezine sığındı

Olay, öğle saatlerinde, İzmit Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede yürüyen Arda B., kimlikleri tespit edilemeyen 3 kişi ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Üzerindeki bıçağı çıkaran bir kişi Arda B.'yi kalçasından 2 kez bıçakladı. Kanlar içinde kalan genç, caddedeki fatura ödeme merkezine sığınırken, 3 kişi ise taksiye binerek kaçtı.

Fatura ödeme merkezi çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Arda B., Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri bölgede inceleme yaparken, kaçan 3 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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