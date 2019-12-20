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Sokak ortasında çakmak gazı çeken çocuklara tepki

Adana'nın Seyhan ilçesinde, 8-10 yaşlarındaki bisikletli çocukların, çakmak gazı koklayarak, ara sokaklarda dolaştığı görüldü. Çevredekilerin tepki gösterip, yaptıklarının yanlış olduğunu söylediği çocuklar, çakmak gazını marketlerden aldıklarını belirtti
Sokak ortasında çakmak gazı çeken çocuklara tepki

Olay, Ziyapaşa Bulvarı'na bağlanan ara sokakta meydana geldi. Yaşları 8 ile 10 arasında değişen çocukların çakmak gazı koklayarak, bisikletle ara sokaklarda dolaştığını görenler, tepki gösterdi. Çevredekilerin, yaptıklarının yanlış olduğunu dile getirdiği çocuklar, çakmak gazını marketlerden aldıklarını söyledi. Uyarıları dikkate almayan çocuklar, çakmak gazı koklarken, bisikletle ara sokaklarda gözden kayboldu. 

AİLELERE UYARI

Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Polikliniği'nde görevli psikolog Gürdal Görhan, çakmak gazı bağımlılığının son dönemde 10-15 yaş aralığında sıkça görüldüğünü dile getirdi. Çakmak gazının ölüme varan sağlık sorunlarına neden olabileceğini dile getiren Görhan, bu ürüne ulaşmanın kolay olması nedeniyle bağımlı sayısının arttığını kaydetti. 

Ailelere uyarılarda bulunan Gürdal Görhan, "Çakmak gazı kullanan çocuklarda ciddi davranış değişikliği oluyor. Aşırı öfke, kızgınlık, coşku olabiliyor. Ders başarılarında düşme, arkadaş ve aile ilişkilerinde bozulma olabiliyor. Aileler çocukların her değişiminde dikkatli olsunlar. Ailede problemler, boşanmış anne- babalar veya babanın kaybı gibi durumlar da risk faktörü. Ailenin dikkatli olması ve çocukla ilgilenmesiyle önlenebilecek bir şey. Aile dikkatliyse aile içi ilişkiler sağlıklıysa bu riskin daha az olduğunu biliyoruz" dedi.

'18 YAŞINDAN KÜÇÜKLERE SATMIYORUZ'

Ziyapaşa Bulvarı'nda market işleten Emrah Şen ise çakmak gazı satan esnafın dikkatli olması gerektiğine vurgu yaparak, "Biz bu ürünleri göz önünde değil arka raflarda, çocukların ulaşamayacağı yerlerde tutuyoruz. 18 yaşından küçüklere satmıyoruz, bunun bilincindeyiz. Uzun zamandır bu gaz olayını ciddiye alıyoruz, bu konunun üstüne titriyoruz. Bazen geliyorlar, kaçamak cevaplar verdikleri zaman anlıyoruz ne için istediklerini. Büyükleriyle gelmesini söylüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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