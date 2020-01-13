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Sokak ortasında dehşet

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, Özcan D. ile Mustafa Cihat Sarıidris'in sokak ortasındaki kavgası, cinayetle bitti. Sarıidris'i göğsünden bıçaklayarak öldüren Özcan D., kaçarak ortadan kayboldu.
Sokak ortasında dehşet

Olay, saat 03.00 sıralarında Tuna Mahallesi 1711 Sokak'ta meydana geldi. Aralarında para yüzünden anlaşmazlık bulunan Mustafa Cihat Sarıidris ile Özcan D., sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşürken, Özcan D., yanında bulundurduğu bıçağı çıkartarak Sarıidris'in göğsüne sapladı. Ağır yaralanan Sarıidris, kanlar içerisinde yere yığılırken, cinayet zanlısı Özcan D. hızla olay yerinden kaçtı. Olayı gören mahalle sakinleri, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Sarıidris'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirledi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri görgü tanıklarının ifadesine başvururken, Olay Yeri İnceleme ekipleri ise bölgede çalışma yaptı. Özcan D.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdüren ekipler, olay yerinin yakınında bulunan güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.

Öte yandan, Mustafa Cihat Sarıidris'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

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