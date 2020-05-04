  • BIST 99.487
  • Altın 384,289
  • Dolar 7,0122
  • Euro 7,6649
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 12 °C
» »

Sokak ortasında dehşet! Bebeğinin boğazına bıçak dayadı

Sokak ortasında dehşet! Bebeğinin boğazına bıçak dayadı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde tartıştığı nikahsız eşi R.A.Ç.'yi darbeden E.Ş. (27), 4 aylık erkek bebeğini kaçırmaya çalıştı. Kısa sürede olay yerine gelen polisin çevresini sardığı E.Ş., bebeğinin boğazına bıçak dayayıp, öldürmekle tehdit etti.

Polis uyarılarına rağmen bebeği vermeyen E.Ş., tabancayla bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Olay, bugün saat 14.30 sıralarında Manavgat Aşağı Pazarcı Mahallesi’nde meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan E.Ş., çocuğunu görmek amacıyla 1054 Sokak’ta oturan nikahsız yaşadığı R.A.Ç.’nin (19) evine geldi. E.Ş., R.A.Ç.’nin kucağındaki 4 aylık erkek bebek D.Ç.yi zorla aldı ve sokak ortasında darbetti. Ardından eşinin kucağından zorla aldığı bebeği ile uzaklaşmaya çalışan E:Ş., olaya tanık olan mahallelinin ihbarı üzerine gelen polis tarafından durduruldu. Sağlık ekibi de olay yerine geldi. 

ÇOCUĞUNUN BOĞAZINA BIÇAK DAYAYIP TEHDİTLER SAVURDU

Polis memurlarının, bebeği bırakması yönündeki uyarılarına E.Ş., sinkaflı sözlerle karşılık verdi. Kucağındaki bebeğin boğazına bıçak dayayan E.Ş., "Ne konuşuyorsunuz, doğratmayın bu çocuğu bana" diye yürüyerek uzaklaşmaya başladı. Polislerin uyarılarına karşılık elindeki bıçağı sallayan şüphelinin etrafı, evden yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Yunus Emre Parkı’nda sarıldı. Polislerin ‘teslim ol’ uyarılarına karşın şüpheli E.Ş., "Keserim bu çocuğu" diyerek tehditlerini sürdürdü. 

BACAĞINDAN VURULARAK YAKALANDI 

Polislerin bütün uyarılarına karşın, çocuğu teslim etmeye yanaşmayan E.Ş., "Siz istediniz bunu" diyerek bağırıp, kucağındaki bebeğin boynuna bıçağı dayadığı sırada, polis memurunun bacaklarına iki el ateş ederek vurmasıyla yere yığıldı. Üzerine atılan diğer polisler tarafından etkisiz hale getirilen E.Ş.’nin kucağındaki bebek ise hemen alınarak uzaklaştırıldı.

BEBEK ANNESİNE TESLİM EDİLDİ

4 aylık erkek bebek D.Ç., zarar görmeden annesi R.A.Ç.’ye teslim edilirken, yaralı olarak yakalanan ve birçok sabıkası olduğu belirlenen şüpheli E.Ş., tedavisinin yapılması amacıyla Manavgat Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Sokak ortasında dehşet! Bebeğinin boğazına bıçak dayadı
Sokak ortasında dehşet! Bebeğinin boğazına bıçak dayadı
Topkapı'da tarihi surlarda çökme meydana geldi
Topkapı'da tarihi surlarda çökme meydana geldi
Türkiye'nin 'sessizleşen meydanları' drone ile görüntülendi
Türkiye'nin 'sessizleşen meydanları' drone ile görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'ye dönüşünün 3. yıl dönümü için paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'ye dönüşünün 3. yıl dönümü için paylaşım
Kendisini durduran trafik polisine saldırdı
Kendisini durduran trafik polisine saldırdı
Ankara Kumrular Caddesi'ndeki terör saldırısının şüphelisi yakalandı
Ankara Kumrular Caddesi'ndeki terör saldırısının şüphelisi yakalandı
Son Eklenen Videolar
İlahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu son yolculuğuna uğurlandı
İlahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu son yolculuğuna uğurlandı
Fox Tv’den Diyanete destek
Fox Tv’den Diyanete destek
DİSK önünden Taksim'e yürümek isteyen gruba gözaltı
DİSK önünden Taksim'e yürümek isteyen gruba gözaltı
Libya'da hükümet güçlerinden Hafter milislerine ait konvoya 6 hava saldırısı
Libya'da hükümet güçlerinden Hafter milislerine ait konvoya 6 hava saldırısı
TCMB Başkanı Uysal enflasyon değerlendirmerinde bulundu
TCMB Başkanı Uysal enflasyon değerlendirmerinde bulundu
Sporcu teyzeden "Evde kal, zinde kal" mesajı
Sporcu teyzeden "Evde kal, zinde kal" mesajı
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti