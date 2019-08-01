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Sokak ortasında infaz

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, ayrılmak istediği sevgilisi Özkan O. (36), tarafından tabancayla vurulan Gülay Şimşek (27), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Sokak ortasında infaz

Olay, akşam saatlerinde Ahmetpaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir inşaat firmasında sekreter olarak çalışan Gülay Şimşek, işsiz Özkan O.'dan ayrılmak istedi. Özkan O., ayrılma teklifini kabul etmeyerek, Şimşek'in peşini bırakmadı. Özkan O., işten çıkışını beklediği Şimşek ile ayrılma konusunda tartışmaya başladı. Şimşek'in ayrılma konusunda ısrar etmesi üzerine Özkan O., belinden çıkardığı tabanca ile genç kadına 3 el ateş açtı. Ağır yaralanan Şimşek, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis'ine kaldırıldı. Genç kadın hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, olay sonrası otomobille kaçan Özkan O.'yu yakalamak için çalışma başlattı.  

Soruşturma sürüyor.

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