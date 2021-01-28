Sokak ortasında pompalı tüfekle vurularak, öldürüldü

İzmir'in Menderes ilçesinde, Metin Zeybek (68) sokak ortasında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Olay, Menderes ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. İddiaya göre, Metin Zeybek, yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Vatandaşların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Zeybek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde geniş çaplı inceleme yapan jandarma ekipleri, saldırgan ya saldırganları belirleyip, yakalanmak için çalışma başlattı.