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Sokak ortasında silahlı saldırı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, evine doğru yürüyen İbrahim K. (26) yolunu kesen otomobilden inen kimliği belirsiz saldırganın silahlı saldırısına uğradı.
Sokak ortasında silahlı saldırı

Olay, İnegöl ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim K.'nin yolu, evine doğru yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişinin kullandığı otomobille kesildi. Otomobilden inen saldırgan, İbrahim K.'ye kurşun yağdırdı.  İbrahim K., vücuduna isabet eden 8 kurşunla ağır yaralanırken, saldırgan otomobiline binerek, olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralanan İbrahim K., çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bacak, kalça ve ayaklarına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan İbrahim K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Jandarma ekipleri, silahlı saldırgını, kimliğini tespit edip, yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

 

SİLAHLI SALDIRGANLAR DERE KENARINDA YAKALANDI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, İbrahim K.'yı silahla yaralayarak kayıplara karışan Murat Y. ve Önder Ç., İnegöl Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen ortak operasyonla dere kenarında saklanırken yakalanarak gözaltına alındı. Saldırganların üzerinden 1 tabanca, 1 pompalı tüfek ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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