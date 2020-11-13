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Sokak sokak ilaçlamaya devam

Altındağ Belediyesi, dezenfeksiyon çalışmalarını mahalle mahalle Altındağ'ın tüm noktalarında sürdürüyor. Temizlik ekipleri, ilaçlama ve yıkama araçlarıyla detaylı temizlik gerçekleştiriyor. 
Sokak sokak ilaçlamaya devam

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte göreve başlayan ekipler, 24 saat aralıksız mesai yapıyor. Altındağ Belediyesi'nin hassas çalışmaları, vatandaşlardan tam not alıyor.

HİJYEN ÖNEMLİ...
Her gün ilçedeki farklı bir mahalleye giden ekiplerin, rutin temizlik işlerinin dışında, detaylı çalışma yürüttüğünü söyleyen Başkan Balcı "Altındağ'da ilaçlanmadık nokta, girilmedik sokak bırakmıyoruz. İçerisinde bulunduğumuz pandemi sürecinde hijyen çok önemli... Bu nedenle aklınıza gelebilecek her noktada ilaçlama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekiplerimiz rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra, ilaçlama çalışmalarını da başarıyla sürdürüyorlar" dedi.

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