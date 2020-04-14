  • BIST 97.767
  • Altın 374,396
  • Dolar 6,7688
  • Euro 7,4075
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 15 °C
» »

Sokaklar doğaya kaldı

Sokaklar doğaya kaldı
İnsanlar evlerinde koronavirüs sebebiyle karantinada olunca sokaklar doğaya kaldı

Korona virüs salgını nedeniyle dünyada milyonlarca insan evlerine çekilirken şehirler hayvanlara kaldı. Dünyanın insan yoğunluğu en fazla şehirlerden Paris'te geyikler sokaklarda dolaştı, ünlü Güney Amerika sahilleri kuşlara kaldı.

İşte dünyanın pek çok farklı noktasından derlenen hayvan görüntüleri.

Haber Merkezi/ Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Alper Kul sosyal medya'dan yardım istedi!
Alper Kul sosyal medya'dan yardım istedi!
Küçük kızın baba özlemi duygulandırdı! 'Bana sarılmıyorsan bir daha gelme'
Küçük kızın baba özlemi duygulandırdı! 'Bana sarılmıyorsan bir daha gelme'
Evinden çıkamayan çiftçinin tarlasını jandarma çapaladı
Evinden çıkamayan çiftçinin tarlasını jandarma çapaladı
Maraton koşucusu Akın Yeniceli, Milyoner yarışmasında hayat hikayesi ile herkesi güldürdü
Maraton koşucusu Akın Yeniceli, Milyoner yarışmasında hayat hikayesi ile herkesi güldürdü
Tramvay yolunda atla görüntülendi verdiği cevap şaşkına çevirdi
Tramvay yolunda atla görüntülendi verdiği cevap şaşkına çevirdi
Minikler yaşlıları unutmadı
Minikler yaşlıları unutmadı
Son Eklenen Videolar
Kasımpaşa'nın en işlek caddeleri ve Kızılay Meydanı 14 gün süreyle kapatıldı
Kasımpaşa'nın en işlek caddeleri ve Kızılay Meydanı 14 gün süreyle kapatıldı
Cumhurbaşkanlığı'ndan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' klibi
Cumhurbaşkanlığı'ndan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' klibi
Belçika'yı karıştıran olay!
Belçika'yı karıştıran olay!
İhbara giden polis ve sağlık ekiplerini şaşırtan sürpriz
İhbara giden polis ve sağlık ekiplerini şaşırtan sürpriz
Sokağa çıkma yasağı uygulanan Başkentte sokak hayvanları unutulmadı
Sokağa çıkma yasağı uygulanan Başkentte sokak hayvanları unutulmadı
İngiltere'ye tıbbi yardım malzemesi taşıyan Koca Yusuf Londra'ya ulaştı
İngiltere'ye tıbbi yardım malzemesi taşıyan Koca Yusuf Londra'ya ulaştı
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti