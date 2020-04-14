İnsanlar evlerinde koronavirüs sebebiyle karantinada olunca sokaklar doğaya kaldı
14 Nisan 2020 Salı 11:51
Korona virüs salgını nedeniyle dünyada milyonlarca insan evlerine çekilirken şehirler hayvanlara kaldı. Dünyanın insan yoğunluğu en fazla şehirlerden Paris'te geyikler sokaklarda dolaştı, ünlü Güney Amerika sahilleri kuşlara kaldı.
İşte dünyanın pek çok farklı noktasından derlenen hayvan görüntüleri.
Haber Merkezi/ Gazeteilksayfa.com
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