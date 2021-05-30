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Sokaklar gül suyuyla yıkanıyor

Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki 51 mahallede yürütülen detaylı temizlik çalışmaları 7 gün 24 saat esasına göre devam ediyor. Bu kapsamda mahallelerin tamamı içerisinde gül suyu bulunan köpük ile yıkanarak dezenfeksiyon ediliyor. 
Sokaklar gül suyuyla yıkanıyor

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Covid-19 vaka sayılarının düşüş gösterdiği bu günlerde ilçemizdeki hijyen çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Her bir mahallemizde gerçekleştirdiğimiz detaylı temizlik çalışmalarıyla cadde, sokak, park, sağlık ocağı, eczane, ibadethane, apartman girişleri gibi muhtelif noktaları hem dezenfeksiyon ediyoruz hem de haftada en az bir kez gül suyuyla yıkıyoruz.” dedi.

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“GECE GÜNDÜZ SAHADAYIZ”
Temizlik çalışmalarının mesai mefhumu olmaksızın devam ettiğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Daha temiz, daha huzurlu, daha güzel bir Keçiören için gece gündüz sahada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehrimizin her tarafında dezenfeksiyon ve yıkama çalışması yürütüyoruz. Parklar, pazar yerleri, sokaklar, binalar, ibadethaneler rutin aralıklarla dezenfekte ediliyor. İlçemizi pırıl pırıl yaparak sağlıklı bir şehir inşa ediyoruz. Sağlığımız için bir süre daha temizlik, maske ve mesafe (TMM) kurallarına uyalım, hem kendi sağlığımızı koruyalım hem de sevdiklerimizin sağlığına zarar vermeyelim.” ifadelerini kullandı.

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