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Sokaklar güzelleşiyor

Yenimahalle Belediyesi ekipleri, kimi sokaklarda asfalt serimi yaparken kimi sokaklarda da bordür ve tretuvar çalışmalarını sürdürüyor. 
Sokaklar güzelleşiyor

Yenimahalle merkezde devam eden alt yapı çalışmalarını yerinde inceleyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Göreve geldiğimizde amacımız altyapı konusunda eksiksiz bir ilçe yaratmaktı. Bu hedefi büyük oranda başarmış durumdayız” dedi.

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“Ekipler her yerde”

Ragıp Tüzün Mahallesi Coşkun Sokak’ta şuana kadar 737 metre bordür imalatı yapılırken, 796 Metrekare kilit parke, 520 metrekare de beton imalatı yapıldı. Öte yandan Yuva, Karacakaya, Macun, Çiğdemtepe, Işınlar,  Turgut Özal ve Ata Mahallelerinde kaldırım çalışmaları, Varlık, Işınlar, Ragıp Tüzün, İnönü, Yenibatı ve Güventepe Mahallelerinde ise asfalt çalışmaları aralıksız devam ediyor.

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Yenimahalle’de alt yapı çalışmalarına hızla devam edildiğini belirten Başkan Yaşar, “Ekiplerimiz, ilçemizde kaldırımsız sokak, asfaltsız yol kalmaması adına aralıksız çalışıyor. Ekiplerimiz vatandaşlarımızın rahatı için alt yapı çalışmalarına yoğunluk veriyor. Yenimahalle’de vatandaşın talep ettiği noktalarda alt yapı çalışmalarını yürütüyoruz.

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Bunun yanında yeni yapılaşmanın olduğu bölgelerde yol açımı, kaldırım, bordür ve tretuvar düzenlemesi gibi işlemleri sürdürüyoruz. Ekiplerimiz, yılın her mevsiminde vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamaması, temiz ve güvenli yollarda seyahat edebilmesini hedefleyerek çalışmalarını yıl boyunca sürdürecek” dedi.

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