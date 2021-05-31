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Sokaklar pırıl pırıl

Yenimahalle Belediyesi, toz ve koku oluşumunu engellemek amacıyla Yenimahalle sokaklarında yıkama işlemi gerçekleştiriyor. 
Sokaklar pırıl pırıl

Ekipler, hafta içi kamu kurumlarını, vatandaşların yoğun olarak kullandığı postane, kurye, kuaför gibi yerler ile binaları dezenfekte ederken, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonları da yıkama işlemini gerçekleştiriyor.

Cadde ve sokaklarda detaylı yıkama

Temizlik ve yıkama çalışmalarını ilçenin tümüne yayan Yenimahalle Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 7 süpürge aracı, 2 su tankeri ve 20 personelle sokak sokak yıkama işlemi gerçekleştiriyor.
Yaz aylarında ilçede toz ve kokunun önüne geçmek amacıyla inşaat çalışması yapılan ve çöp konteynırlarının bulunduğu sokaklar ile Pazar yerlerinde yıkama işlemini özenle gerçekleştiren Yenimahalle’nin ekipleri; evlerinde inşaat çalışması yapan vatandaşları da atıklarını sokaklara bırakmamaları konusunda uyardı.

Temiz bir Yenimahalle için çalışıyoruz

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Yaz aylarında ilçemizin tümünde yıkama çalışması yapıyoruz. Ekiplerimiz yıkama işlemlerini düzenli olarak yapıyor. Amacımız vatandaşlarımızı bilinçsiz atılan çöplerden dolayı oluşan kokudan ve toz oluşumundan korumak. Yenimahalle’nin emekçileri, ilçe sakinlerinin sağlığı ve huzuru için yaz mevsimi boyunca yıkama işlemlerini sürdürecek. Bu süreçte ilçe sakinlerinin de temiz bir Yenimahalle için gereken özeni göstereceğine yürekten inanıyorum” dedi.

 

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