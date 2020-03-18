Sokaklarda korona sessizliği

Başkent’te kafe, restoran ve eğlence yerlerinin en sık bulunduğu Tunalı ve Kızılay’da bugünlerde sakinlik hâkim.

Normalde gecenin geç saatlerine kadar tüm mekanların açık olduğu, sokakların dolu olduğu bu yerler artık akşam saatlerinden itibaren sessizliğe gömülüyor.

Coronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliklerine gönderdiği genelgeyle kafe ve eğlence yerleri olarak faaliyet gösteren iş yerleri kapılarını kapatırken sokak ve caddeler boş kaldı. Başkent’te eğlence mekanlarının ve kafelerin en çok bulunduğu Tunalı ve Kızılay bölgesi akşam saatlerinde karanlığa büründü. Sokaklardan tek tük araba geçerken açık olan bazı restoranlarda ise parmakla gösterecek kadar az kişinin olduğu görüldü. Başkentlilerin evlerinde kalarak virüsün yayılmasına karşı gösterdiği bu hassasiyet dikkatlerden kaçmadı.

SOKAKLAR BOMBOŞ

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile geçtiğimiz Pazartesi gece yarısı 00.00’dan itibaren, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya gibi pek çok mekan kapatılmıştı. Başkent’te de bu mekanların merkezi konumundaki Tunalı’da onlarca mekan kapısını müşterilerine kapattı. Normal günlerde gecenin geç saatlerine kadar dolu olan sokaklarda bugünlerde kimsecikler yok. Trafik olan yollarda ise tek tük arabaların geçtiği görülüyor.

AKŞAM KIZILAY SESSİZLİĞE GÖMÜLÜYOR

Özellikle dershane, kurs gibi eğitim kurumlarının çok olduğu Kızılay’da korona tedbirlerinden sonra boş kaldı. Genellikle öğrencilerin ders çalışmak için sık gittiği kafe, kafeterya ve kahve zinciri dükkanların da Kızılay sokakları sessizliğe gömüldü. Başkent’in merkezi konumundaki Kızılay’ı vatandaşlar işlerine gitmek için ancak güzergah olarak kullanıyor ve onun dışında zaman geçirmeye gelen yok.

SOSYAL MEDYADA EVDE KAL KAMPANYASI

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın önümüzdeki 3-4 hafta çok önemli uyarısını dikkate alan vatandaşlar tüm Türkiye’de ‘Evde Kal’ konu başlığı ile zorunlu olmadıkça duyarlı bir şekilde evde kalınması ve virüsün yayılmasının önüne geçmek için kampanya başlattı. Kısa sürede tüm sosyal medya mecralarında paylaşılan gönderiler ‘Evde Kal’ konu başlığı ile atıldı.



Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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