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Sokaklardaki 'şampiyonları' keşfediyor

Yalova'da yaşayan boks antrenörü Turhan, sokakta karşılaştığı çocukları sporla tanıştırarak, onları hem kötü alışkanlıklardan uzak tutuyor hem de önemli başarılar kazanan sporculara dönüştürüyor.
Sokaklardaki 'şampiyonları' keşfediyor

Boksörlüğü bıraktıktan sonra kurduğu kulüpte antrenörlük yapan Yüksel Turhan, 10 yıldır sokakta yaşayan ya da maddi durumu iyi olmayan spor sevdalısı çocuklara gönüllü boks eğitimi veriyor.

Turhan, kötü alışkanlıklardan uzaklaştırdığı çocukları sporla tanıştırarak, yeni bir hayata başlamalarına kapı aralıyor.

Sokakları dolaşıp sporcu buluyor

Turhan, yaptığı açıklamada, sporun insana sağladığı katkıları bildiğini, bu bilinçle çocuklara faydalı olmayı amaçladığını söyledi.

Antrenman saatleri dışında şehrin sokaklarında gezdiğini belirten Turhan, özellikle sokakta yaşayan madde bağımlısı çocuklarla görüşerek, kötü alışkanlıklardan sporla kurtulabileceklerini anlattığını kaydetti.

Turhan, sporcu olmaya ikna ettiği çocuklara ücretsiz antrenman yaptırdığını dile getirerek, "Çocukları madde bağımlılığından, sigara ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için spor salonumuzu sürekli açık tutuyoruz. Bir boks antrenörü olarak sokaklarda geziyorum. Yetenekli çocuklarımızı keşfedip onlara kapılarımızı açıyoruz. Spor yapan çocuklarımız, kendilerini daha mutlu ve huzurlu hissettiklerini söylüyorlar. Artık herhangi bir kötü alışkanlıkta bulunmayacaklarını anlatıyorlar. Ülkemiz adına kendilerini ileri seviyelere taşımak için mücadele ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Turhan, 2017 yılında 15 Temmuz Şehitleri Alt Minikler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda 62 kiloda Türkiye şampiyonu olan öğrencisi Muratcan Kargın'ı sokakta tanıdığını, küçük yaşına rağmen kötü alışkanlıkları olan öğrencisini spora kazandırdığını anlattı.

Spora başladıktan sonra kötü alışkanlıklarından kurtulan Kargın'ın önemli başarılar elde ettiğine dikkati çeken Turhan, "Kargın'ı radar yolunda varoş bir kesimde bulup kendisine el uzattığımızda henüz 7 yaşındaydı. Sıkı bir çalışmadan geçirerek Türkiye şampiyonu yaptık. 2019 yılındaki zorlu bir turnuvada burnu kırıldı. Sakatlık yaşamasına rağmen Türkiye üçüncüsü oldu." diye konuştu.

Turhan, sokaktan spora kazandırdığı Hilmi Nice'nin de 2017 yılında Burdur'da yapılan Türkiye şampiyonasında çeyrek final maçında elendiğini aktardı.

"Hayatım çok değişti"

Sporculardan 14 yaşındaki Muratcan Kargın ise 2012 yılında tanıdığı antrenörü Yüksel Turhan'ın hayatını değiştirdiğini vurguladı.

Antrenörü ile tanıştıktan sonra kötü alışkanlıklarını bırakıp kendisini spora verdiğini belirten Kargın, şunları kaydetti:

"Annesiz ve babasız büyüdüm. Yüksel hocamla tanıştıktan sonra hayatım çok değişti. 2017 yılında Türkiye şampiyonluğu elde ettim. 2019 yılında da küçük talihsizlikten dolayı sakatlık yaşadım ve Türkiye üçüncüsü oldum. Kariyer basamaklarında bana sahip çıkan antrenörümüzün büyük emeği var. Bu spora başladığımda 7 yaşındaydım. Bana el uzatıldı. Yüksel hocam bana anne ve babalık yaptı. Kendisine çok teşekkür ediyorum."

 

Kaynak: Haber Kaynağı
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