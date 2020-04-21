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Sokakları yıkadıkları suda korona çıktı!

Fransa'nın başkenti Paris'in parklarını ve sokakları yıkamak için kullanılan suda 'eser miktarda' koronavirüse (corona virüs) rastlandı.
Sokakları yıkadıkları suda korona çıktı!

Fransa'nın başkenti Paris'te sokakları yıkamak için kullanılan suda 'eser miktarda' Kovid-19'a rastlandığı ancak içme suyuna karışma ihtimalinin olmadığı açıklandı.

AFP'nin aktardığına göre çevre yetkilisi Celia Blauel, kentin çeşitli bölgelerindeki 'içilmez sulardan' 27 farklı örnek aldıklarını ve laboratuvarlarının 4'ünde koronavirüs izine rastladığını söyledi.

SADECE PARK VE SOKAKLARDA KULLANILDI

Blauel, söz konusu suyun Sen Nehri ve l'Ourcq Kanalı'ndan çekildiğini ifade ederek depolanan bu suyun sadece Paris'in parklarını sulamak ve sokakları yıkamak için kullanıldığını söyledi.

Blauel "Paris yönetimi hangi adımları atacağına karar vermeden önce bölgesel sağlık ajansına danışma kararı aldı" dedi.

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