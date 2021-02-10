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Sokaklarını karış karış dolaşıyor

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul, ilçe sokaklarını karış karış dolaşarak vatandaşların istek ve önerilerini dinliyor. 
Sokaklarını karış karış dolaşıyor

Koronavirüs nedeniyle zor günlerden geçildiği bu dönemde Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, pandemi kurallarını da göz önünde bulundurarak vatandaşların talep ve beklentilerini dinliyor. 

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Esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek onların sıkıntılarını dinleyen Ertuğrul Çetin olarak göreve geldiği günden beri yönetimi ile birlikte mutlu bir Pursaklar için çalışmalarını sürdürüyor. 

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‘‘Hayata geçireceğimiz bütün projelerimizin merkezinde insan var’’
Tüm dünyada ve ülkede etkisini gösteren koronavirüs vatandaşları ve esnafların olumsuz etkilediğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Pursaklar’da kimse kendini yalnız hissetmeyecek. İlçe halkımızın yüzü hep gülecek. Hayata geçireceğimiz bütün projelerimizin merkezinde insan var. Hemşehrilerimizden aldığımız geri dönüşlerle şekillendirdiğimiz projelerimizi ilçe halkının yararına olacak şekilde hayata geçiriyoruz. Hep birlikte, ortak akılla ve insanı merkeze koyan bir yönetim anlayışı ile Pursaklar'ı mutlu insanların kenti haline getireceğiz" dedi.

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