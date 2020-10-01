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Sokakta şok! Tabut şakasıyla korkuttular

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde 3 arkadaş, akşam karanlığında şaka amaçlı yol kenarına tabut bıraktı, biri içine girdi. Yoldan geçenler ise yaklaştıkları tabuttan çıkan genci görünce korkuyla kaçtı. Arkadaşlar, korkutan şakalarını kamerayla kaydetti.
Sokakta şok! Tabut şakasıyla korkuttular

Kaynarca ilçesinde yaşayan Ömer Kaçan, Cüneyt Uzun ve Kadir Çoban isimli 3 arkadaş, şaka amaçlı Merkez Mahallesi’nde, yol kenarına tabut bıraktı. 3 arkadaştan biri, tabutun içine saklanırken diğer ikisi, yoldan geçenleri tabuta yönlendirdi. Tabutu en yakın camiye taşımak için yönelenler, içinden çıkan genci görünce koşarak kaçtı. Arkadaşları o anları kamerayla  kaydetti.

SAKARYA'NIN KAYNARCA ILCESINDE 3 ARKADAS, YOL KENARINA KOYDUKLARI TABUTA YONLENDIRDI. TABUTTAN CIKAN KISIYI GORENLER KOSARAK KACTI. FOTOGRAF-SAKARYA-DHA

Ömer Kaçan video içerikleri ürettiklerini anlatarak, “YouTube’a içerik üretiyoruz, videolar çekip atıyoruz. Sokağa akşam tabut koyduk ve insanların tepkisini merak ettik. Bildiğimiz tanıdığımız insanlara şaka yaptık. Yaşlı ve kalp sorunu olanlar ile çocuklara asla bu tür şakalar yapmıyoruz. Tanıdığımız bildiğimiz insanların tepkisini ölçmek istedik. Tabuttan insan çıktığında nasıl bir tepki verecekler bunu merak ettik açıkçası, sosyal deney yapmak istedik. Bunu da kendi mahallemizde yaptık, umarım beğenmişlerdir. Biz çok beğendik izlerken” dedi.

SAKARYA'NIN KAYNARCA ILCESINDE 3 ARKADAS, YOL KENARINA KOYDUKLARI TABUTA YONLENDIRDI. TABUTTAN CIKAN KISIYI GORENLER KOSARAK KACTI. FOTOGRAF-SAKARYA-DHA

Kaynak: Haber Kaynağı
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