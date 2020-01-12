Sokakta yaralı bulunan kedi 'Miço' artık 'emniyet'te

Sokakta yaralanan ve bir klinikte tedavi edilirken Çankırı Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy tarafından sahiplenilen sevimli kedi "Miço"ya Emniyet Müdürlüğünde bakılıyor.

Çankırı Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy'un veteriner kliniğinde görerek sahiplendiği yaralı sokak kedisi iyileşerek polislerin maskotu haline geldi.

Emniyet Müdürü Aksoy, evinde beslediği 3 kediye aşılarını yaptırmak için kentteki bir veteriner kliniğine gitti. Burada, seruma bağlı, ağzı ve yüzü yaralı sokak kedisini gören Aksoy, kedi hakkında veteriner hekimden bilgi aldı.

Yaralı kediye sahip bulunamadığında kendisiyle iletişime geçilmesini isteyen Aksoy, daha sonra klinikten ayrıldı. Aradan geçen 2 günün ardından veteriner hekim, Aksoy'u arayarak kediyi sahiplendiremediklerini söyledi.

Yaralı kediyi sahiplenen Aksoy, evinde 3 kedi daha olduğu için "Miço" adını verdiği kediye Çankırı Emniyet Müdürlüğünde bakmaya karar verdi.

"Miço" için müdüriyet içinde bir yuva hazırlandı

Tedavisinin ardından Çankırı Emniyet Müdürlüğüne getirilen "Miço" için müdüriyet içinde bir yuva hazırlandı ve koridora yemek kapları konuldu.

Her sabah kapıda emniyet personelinin gelmesini bekleyen "Miço", gün içinde oyun oynayarak zaman geçiriyor.

Çankırı Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, yüzü yara içindeki "Miço"nun tedavisinin ardından pamuk gibi bir kedi olduğunu söyledi.

"Arkadaşlarımızın hepsi Miço'yu çok seviyor"

İş yoğunluğu sırasında "Miço"nun kendisine moral olduğunu, çalışanları eğlendirdiğini belirten Aksoy, "Biraz benim odamda kalıyor, çıkmak istediğinde kapıyı açıyoruz müdüriyetin içinde dolaşıyor. Arkadaşlarımızın hepsi Miço'yu biliyor ve çok seviyor." diye konuştu.

Soğuk kış günlerinin sokak hayvanları için zor günler olduğunu vurgulayan Aksoy, "duyarlılık" çağrısında bulunarak, şunları söyledi:

"Tüm vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz. Biz, belediyemizin kentin farklı noktalarında kurduğu yuvalara mama bırakıyoruz. Mümkün olduğunca bu canlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Herkesten de aynı duyarlılığı yapmalarını bekliyoruz çünkü onlar ne istediklerini size sadece hareketleriyle, davranışlarıyla gösterebiliyorlar. Ne kadar şefkat, sevgi gösterirsek onlarınki tamamen karşılıksız sevgi."

Kedi "Miço"nun günün çoğunluğunu uyuyarak ve oyun oynayarak geçirdiğini ifade eden Aksoy, kedinin yaklaşık 2 aydır Emniyet Müdürlüğünde olduğunu ve onu çok sevdiklerini kaydetti.