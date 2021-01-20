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Sokakta yaşayan 60 yaşındaki adam elektrikli battaniyeyle soğuk kış gecelerini geçiriyor

Kendisine yeni bir hayat kurmak için geldiği İzmir'de yaklaşık 2 yıldır sokakta yaşayan 60 yaşındaki Ali Karadavut, soğuk kış gecelerini, bir öğrencinin kendisine verdiği elektrikli battaniyeyle geçirmeye çalışıyor.
Sokakta yaşayan 60 yaşındaki adam elektrikli battaniyeyle soğuk kış gecelerini geçiriyor

Kendisine yeni bir hayat kurmak için geldiği İzmir'de yaklaşık 2 yıldır sokakta yaşayan 60 yaşındaki Ali Karadavut, soğuk kış gecelerini, bir öğrencinin kendisine verdiği elektrikli battaniyeyle geçirmeye çalışıyor.

Antalya'da 25 yıl esnaflık yapan Karadavut, eşinin hastalığı nedeniyle işleriyle ilgilenemedi.

Eşi vefat ettikten sonra iş yerini kapatan Karadavut, Antalya'da bir müddet daha yaşadıktan sonra yeni hayat kurmak için iki yıl önce İzmir'e geldi.

Birikimiyle bir süre idare edebilen Karadavut, ev kiralayacak imkanı olmayınca da sokakta yaşamaya başladı.

Bir hayırseverin kendisine aldığı gözlükleri seyyar tezgahta satıp günlük yemek ihtiyacını karşılayan Karadavut, havaların soğumasıyla iyice zor duruma düştü.

Hayırseverlerin verdiği kıyafetler ve battaniyelerle ısınmaya çalışan Karadavut, Bornova ilçesinde Kovid-19 nedeniyle kapalı olan kafelerin bahçesinde yağmurdan ve soğuktan korunmaya çalıştı.

Burada kendisini gören öğrencinin verdiği elektrikli battaniyeyle bir kafenin elektriğini kullanarak ısınan Karadavut, kendisine yardım edilmesini istiyor.

Karadavut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk evliliğinden 3 çocuğu olduğunu ve onlarla 20 yıldır görüşmediğini anlattı.

"Eşimi kaybettikten sonra dükkanı kapattım ve bu hale düştüm. Hep sokakta kalıyorum." diyen Karadavut, kışın sokakta kalmanın çok zor olduğunu belirtti.

Karadavut, şöyle konuştu:

"Bir öğrenci bana elektrikli battaniye getirdi. O insanı ömür boyu unutmayacağım. Dün rahat bir yatakta üşümeden yattım. Ondan önceki gün çok üşüdüm ve hala titriyorum. Allah kimsesizlere yardım etsin. Ben çalışıyorum, ekmeğimin peşindeyim. Bir hayırsever kadın da bana yemek getiriyor. Bu aralar iş yok. Gözlük satarak karnımı doyuruyorum. Devletimde tek oda bir ev istiyorum."

Kaynak: Haber Kaynağı
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