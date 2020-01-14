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Sokakta yaşayan Hasan’ın yüzüne devlet baktı

Kimsesi olmadığı için sokakta yaşayan Hasan’ın, acı hikayesine rağmen hayata bakışı ve Allah’a şükrü sosyal medyada gündem olunca, devlet harekete geçti. Hasan bulundu ve sorunlarıyla ilgilenilmeye başlandı. 
Sokakta yaşayan Hasan’ın yüzüne devlet baktı

Başkent’te sokaklarda yaşayan Hasan adlı gencin videosu sosyal medyada gündem oldu. Kim tarafından çektiği bilinmeyen videoda Hasan, kimsesi olmadığını, babaannesinin ölümünün ardından 1.5 yıldır sokakta yaşadığını anlatırken, Allah’ın kendisini sınadığını, bir gün yüzüne bakacağını söylüyor ve haline şükrettiğini belirtiyor.

VE DEVLET YÜZÜNE BAKTI 

Kimsesi olmadığı için sokakta yaşayan Hasan’ın, acı hikayesine rağmen hayata bakışı ve Allah’a şükrü sosyal medyada gündem olunca, devlet harekete geçti. Hasan bulundu ve sorunlarıyla ilgilenilmeye başlandı. 

VALİ TWİTTER’DAN DUYURDU 

Ankara Valisi Vasip Şahin, babaannesinin vefatı sonrasında Ankara'da 1,5 yıldır sokakta yaşadığını anlatan 29 yaşındaki gençle ilgili Twitter'dan paylaşımda bulundu. Şahin, paylaşımında, "Gönlü zengin, yüreği kocaman Hasan'a ulaştık. Bu akşamdan itibaren Ankara Valiliği olarak sorun ve ihtiyaçlarıyla yakından ilgileniyoruz" dedi.

KARTON ÜZERİNDE SABAHLIYOR

Sosyal medyada yer alan görüntülerinde, sokakta yaşadığını ve mendil satarak geçindiğini belirten genç, eline para geçmesi halinde haftada bir kez otelde konaklayabildiğini ifade ediyor. Genç adam, genellikle kepenkler kapandıktan sonra metro girişlerinde yere serdiği kartonun üzerinde geceleri geçirdiğini bildirerek, "Yalnızlıktan üzülüyorum, hayat şartları biraz insanı üzer tabii. Şöyle bir gerçek var, Allah insanları sınar, Allah şu an beni sınıyor ve Allah bana taşıyamayacağım yükü vermiyor" diyor.

“BİR GÜN ALLAH BENİM YÜZÜME BAKACAK”

Görüntülerde, bir gün hayatının değişeceğine, evi, işi ve düzenli bir hayatı olacağına inandığını dile getiren genç, şunları söylüyor: "Allah benim yüzüme bakacak bir yerde, inşallah ben de güzel bir hayatı yaşayacağım. Umut her zaman vardır insan için. Hayatın zor yanları muhakkak ki vardır ama hayat yaşamaya değer, seviyorum. Zor da olsa Allah bize bu hayatı vermiş, yani biz bu hayatı bir şekilde yaşayacağız. Herkesin bir sıkıntısı vardır, kimsede dört dörtlük bir hayat yoktur, herkesin bir sıkıntısı, zorluğu vardır." 

Ramazan SAYGILI/İLKSAYFA-

Gazeteilksayfa.com

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