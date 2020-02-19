Sokaktan kurtuldu, şimdiki hayali evlilik

Ankara'da sokakta yaşarken görüntüleri sosyal medyaya yansıyan Hasan Maden, "Şimdi bir işim ve yuvam oldu. İnşallah şükretmeyi bilen bir eşim de olur." dedi.

Ankara'da sokakta yaşarken sosyal medyaya yansıyan görüntüsüyle tüm Türkiye'nin dikkatlerini üzerine çeken Hasan Maden, "Üniversite okumak, ehliyet almak istiyorum. Bana yardım eden, yeni ailem olan insanların da desteğiyle bunları da başaracağıma inanıyorum. Elde ettiklerimi kaybetmeden sokakta benim durumumda olan çocuklara örnek olmak istiyorum." dedi.

Maden, Ankara Valisi Vasip Şahin ve hayırsever bir iş adamının desteğiyle ev ve iş sahibi olarak yeni yaşamına ilk adımını attı.

Meslek lisesinin makine bölümünü yarıda bırakan ve sokaklarda yaşamaya başlayan Maden, kendisi gibi Çankırılı olan hayırsever iş adamının fabrikasında makine bakım ve onarım bölümünde çalışmaya başladı.

AA muhabirine değerlendirmede bulunan Maden, kalpten isteyince Allah'ın yardım ettiğini belirterek, sokakta onun durumumda olan tüm genç ve çocukların kendisi gibi kurtulmasını diledi. Kendisine yardım ederek, yeni bir hayat veren herkese teşekkür eden Maden, "Şimdi elimdekilerin kıymetini bilerek yeni hayallerim için mücadele edip dua edeceğim" diye konuştu.

Annesini hiç tanımadığını, babasını ise 11 yaşında kaybettiğini anlatan Maden, şöyle konuştu:

"Sokaklarda yaşamaya başladıktan sonra bana doğruyu, güzeli gösterecek kimsem olmadığı için iyi sandığım kötü arkadaşlarım oldu. Bana hatalar yaptırdılar. Ama özümde hep biliyordum yanlışın yanlış olduğunu. Her şeyi unuttum zamanla ancak hayal kurmayı, şükretmeyi unutmadım. Çok mücadele ettiğimi söyleyemem ama rahmandan istedim, yürekten dua ettiğim şeylerin bir gün gerçekleşeceğine olan inancımı hiç kaybetmedim. Yine şükür ediyorum, dualarım iyi insanlar sayesinde gerçekleşti."

Sokakların tehlike dolu olduğunu ve kendisi gibi yardım eli bekleyen binlerce çocuk bulunduğunu anlatan Maden, geçmişte düzenli bir hayatı, bir işi ve eşi olması için çok dua ettiğini söyledi. Maden, "Şimdi bir işim ve yuvam oldu. İnşallah şükretmeyi bilen bir eşim de olur. Ancak baba olmak ister miyim emin değilim. Babamı 11 yaşımda kaybettim. Okulda, sokakta çok eksikliğini hissettim. Sokakta babaları ile gezen çocukları gördükçe çok üzülürdüm. Eğer bir gün erken ölürsem çocuğum benim gibi olur mu diye korkuyorum." dedi.

"Ehliyet almak, üniversiteye gitmek istiyorum"

Maden, yarım bıraktığı lise eğitimine devam etmek ve ardından da üniversite okumak istediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kendimi geliştirmek, eğitimime devam etmek istiyorum. Üniversite okumak, ehliyet almak istiyorum. Bana yardım eden, yeni ailem olan insanların da desteğiyle bunları da başaracağıma inanıyorum. Elde ettiklerimi kaybetmeden sokakta benim durumumda olan çocuklara örnek olmak istiyorum. O arkadaşlarım da hayata küsmesinler, dua etsinler, mutlaka Allah dualarını duyacak ve hayırseverler onlara sahip çıkarak sokaklardan kurtulacaktır diye düşünüyorum."