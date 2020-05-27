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Söke Ovası'nda buğday ekim alanı yüzde 100 arttı

Söke Ticaret Odası Başkanı Sağel, "Geçen sezon Söke Ovası'nda 15 bin dekarda gerçekleştirilen buğday üretimi bu yıl iki katına çıktı." dedi.
Söke Ovası'nda buğday ekim alanı yüzde 100 arttı

Söke Ticaret Odası Başkanı Nejat Sağel, geçen sezon Söke Ovası'nda 15 bin dekarda üretilen buğday ekim alanının bu yıl iki katına çıktığını söyledi.

Sağel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Söke Ovası'nın Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden biri olduğunu belirtti.

Ovanın yüksek verimliliğe sahip olduğunun altını çizen Sağel, "Geçen sezon Söke Ovası'nda 15 bin dekarda gerçekleştirilen buğday üretimi bu yıl iki katına çıktı. Şu anda bölgede 32 bin dekar arazide buğday ekili. Bu verilere baktığımızda daha fazla üretiminin olduğunu gözlemlemekteyim. Bu durum da Söke üreticilerini sevindirecektir." diye konuştu.

İklim şartlarının olumlu seyretmesi halinde buğday üreticisinin yüzünün güleceğini anlatan Sağel, açıklanan fiyatın da iç ve dış piyasa şartlarını dengelediğini dile getirdi.

''Üretici fiyattan memnun''
Üreticilerin fiyattan memnun olduğunu aktaran Sağel, "Burada, dünya fiyatları ve üretim maliyetinin dikkate alındığını görüyoruz. Üretici hangi ürünü eker eksin fiyattan memnun kaldığı müddetçe sürekliliği sağlayacaktır. Önümüzdeki yıllarda buğday üretiminde kendi ihtiyacımızı karşılayacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Sağel, yeni tip koronavirüs sürecinde tarımsal üretimin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını sözlerine ekledi. 

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